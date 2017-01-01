Спикером Добрянской городской думы стал Антон Палкин

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Сегодня, 27 сентября, состоялось заседание городской думы нового муниципального образовательного образования — Добрянского городского округа.

Как стало известно «Новому компаньону», депутаты всё-таки смогли выбрать спикера. Им стал Антон Палкин, который считается креатурой главы Добрянского района Константина Лызова. За Антона Палкина проголосовали 14 депутатов, а его конкурент Андрей Шитов получил лишь 11 голосов.

Напомним, на прошлой «пленарке», которая состоялась 23 сентября, депутаты думы должны были избрать председателя представительного органа, за место спикера боролись директор ООО «Калита Агро» Адрей Шитов и начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности в филиале «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО — Электрогенерация» Антон Палкин. Оба были выдвинуты на выборы от партии «Единая Россия», и оба раньше были депутатами Земского собрания Добрянского района. В результате получилась ничья — каждый из кандидатов получил по 12 голосов. При этом голосование проводилось дважды, и оба раза с одинаковым результатом — 12 на 12. В итоге заседание думы решили перенести.