На Разгуляе приостановили незаконный снос гаражей

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Как сообщает пресс-служба министерства строительства, минстрой края дал поручение подрядной организации, которая занимается сносом гаражей на Разгуляе, о приостановке работ.

«На данном объекте сложилась ситуация, противоречащая земельному законодательству. Участники несуществующего кооператива зарегистрировали права на объект, который был ликвидирован в 2006 году», — пояснили в министерстве строительства.

По данным подрядной организации ООО «МонтажСтрой-Урал», компенсацию ущерба в настоящий момент получили уже более 80 владельцев гаражей. Дальнейший снос будет проводиться после того, когда будут подписаны соглашения с собственниками.

Отметим, что, по информации «Нового компаньона», снос гаражей на Разгуляе стал одной из причин, по которой уволили руководителя ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» Дмитрия Левинского.

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