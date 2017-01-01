В Пермском крае сменился министр строительства И. о. министра стал Андрей Колмогоров

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Губернатор Пермского края Максим Решетников на заседании краевого правительства 26 сентября объявил о кадровом изменении в краевом правительстве. Михаил Сюткин покидает пост министра строительства и концентрирует работу на посту заместителя председателя краевого правительства.

И. о. министра строительства назначен заместитель Сюткина Андрей Колмогоров.

Губернатор поручил Андрею Колмогорову держать на контроле основные стройки региона.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Перестановки связаны с существенным ростом объёма строительных работ. В прошлом году в крае на 50% вырос объём строительства. А если брать за точку отсчёта 2016 год, то в четыре раза. За это время накопились проблемы в отрасли. В этой связи решил ввести отдельную должность министра строительства. Андрею Валерьевичу предстоит решить ряд проблем, в частности ситуацию со сносом гаражей на Разгуляе, обязательства по нацпроектам, контролировать ситуацию со сдачей в срок садиков. Особое внимание нужно обратить на поликлиники, объекты здравоохранения, проектирование инфекционной больницы, в зоне особого внимания зоопарк.

Андрей Колмогоров параллельно с должностью зама министра ранее занимал должность главного инженера — начальника управления капитального строительства Пермского края.

Параллельно с назначением и. о. министра произошло ещё одно кадровое решение — уволен руководитель ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» Дмитрий Левинский.

По информации «Нового компаньона», у руководства края были к нему претензии, связанные с ситуацией по зоопарку, а также со сносами гаражей на Разгуляе.

Как сообщил новый и. о. министра Андрей Колмогоров, и. о. руководителя УКСа стал Денис Гусев, ранее занимавший должность заместителя директора «Пермских городских электрических сетей»

Андрей Колмогоров, и. о. министра строительства:

— Что касается ситуации с гаражами на Разгуляе, то на сегодняшний день приняты первые организационные решения, приостановлены работы субподрядной организации. На базе УКСа ежедневно проводятся встречи с собственниками гаражей, будет производиться оценка стоимости имущества, все собственники получат компенсации. Снос будет проводиться после того, когда будут подписаны соглашения с собственниками. Что касается зоопарка, то на сегодняшний день ведутся работы в части обследования зданий, будут приняты новые проектные решения, будем устранять проблемы. Генподрядчик (АО «РЖДстрой», — ред.) остаётся, переноса сроков ввода зоопарка пока не планируется.