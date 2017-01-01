Утверждена планировка и межевание под транспортно-пересадочный узел Пермь-II

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Правительство Пермского края утвердило документацию по планировке и межеванию территории нового транспортного комплекса Пермь-II. Как и сообщалось ранее, по нему предполагается создание совмещённого комплекса железнодорожного и автовокзала с пунктами пересадки на маршруты городского транспорта.

В документе впервые изложены его примерные параметры и характеристики. Принятие постановления краевого правительства даёт основание РЖД начать проектные работы на объекте.



Согласно принятому в конце прошлой недели постановлению правительства Пермского края проект предусматривает создание единого транспортно-пересадочного узла (ТПУ) — совмещённого комплекса железнодорожного и автовокзала с пунктом пересадки на маршруты городского транспорта.

Речь о территории, ограниченной улицами Локомотивной, Татьяны Барамзиной и железной дорогой площадью 31,51 га. Под размещение объектов капстроя выделено 15,6 га, в том числе под сам ТПУ 3,16 га. В проекте также говорится о 28 перронах для посадки и высадки пассажиров, 42 мест межрейсового отстоя автобусов, и о двух минимально предусмотренных заездов и выездов с территории.

Общая площадь коммерческих помещений предположительно составит 335,9 тыс.кв.м. Автовокзал предполагается проектировать под 500 рейсов в сутки с годовым пассажиропотоком в 3 млн чел. Площадь его зоны размещения 3,32 га.

Чертеж планировки территории. Элементы планировочной инфраструктуры Разработано ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края»

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Весь комплекс ТПУ предполагается разместить в квартале ограниченном улицами Строителей, Углеуральской, 2-ой шоссейной и железной дорогой. Проектом межевания территории также выделяется зона под торгово-развлекательные центры (квартал ограниченный улицами Строителей, Барамзиной, Углеуральской и Квартальной улицей), а также территория под многоквартирные дома (ул. Локомотивная, 8, ул.Барамзиной, 41, 43, 45, 47).



Реконструкция улицы Строителей на участке от улицы Учительской до улицы Локомотивной, о которой говорится в проекте, предусматривает выделение полос для движения автомобильного транспорта и велосипедистов. Также речь идёт об устройстве двух кольцевых развязок на пересечении улиц Строителей и Татьяны Барамзиной, а также на пересечении улиц Строителей и Локомотивной. Проект предусматривает о новое строительство транспортно-пересадочного узла в квартале ограниченном улицами Строителей, Углеуральской и железной дорогой. Эти работы согласно проекту должны организовать краевые и городские чиновники.

Также в проекте речь идёт и о создании автостоянок, в том числе 300 мест под закрытую парковку может быть предусмотрено в «отдельностоящей, встроенной или встроеннопристроенная в комплексе зданий и сооружений» самого ТПУ (квартал 1). Ещё 300 открытых мест под парковку предполагается организовать на территории общего пользования.



Ранее краевые власти рассказывали о планах развития крупных инфраструктурных проектов с РЖД. В том числе ТТПУ «Пермь II», железнодорожный Северный обход Перми, ТПУ «Мотовилиха», развитие Березниковско-Соликамского промузла и реконструкцию железной дороги Пермь — Соликамск.

Недавно также стали известны основные параметры и характеристики концепции ТПУ «Мотовилиха» и территории рядом с ним.

Будущий вокзальный комплекс предполагается построить в Мотовилихинском районе, в створе ул. Смирнова, Славянова, ул. Восстания и железной дорогой. На площадке ТПУ «Мотовилиха» появится новая пассажирская станция Мотовилиха с пассажирским зданием для связи краевого центра с северными и северо-восточными районами края, автовокзал для пригородного и междугородного сообщения в вышеуказанных направлениях, остановочные пункты для городского автобусного и трамвайного сообщения, а также сопутствующие предприятия торговли и сервисного обслуживания пассажиров.