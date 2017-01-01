Готовится совещание проектировщиков по строительству нового транспортного комплекса «Пермь II»

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Фото: Константин Долгановский

В Перми 16 апреля состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова с начальником Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Иваном Колесниковым. Темой обсуждения стали ключевые совместные проекты.

В частности, реализация транспортно-пересадочного узла «Пермь II» — совмещённого комплекса железнодорожного и автовокзала с пунктом пересадки на маршруты городского транспорта.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Мы готовим большое совещание для проектировщиков на эту тему, в том числе и по конфигурации узла.

Как отметил Иван Колесников, Пермь II останется фактически единственным вокзалом в городе.

«Приняв решение и по структуре вокзала, по его архитектурному решению, мы должны понимать, что это должен быть особенный вокзал и у него должно быть своё лицо, оно должно быть понятно как для жителей города, так и для гостей», — отметил Иван Колесников.



Кроме того, предметом обсуждения были и другие совместные проекты.

«Мы обсудили большой спектр вопросов. В первую очередь, это развитие Березниковско- Соликамского промузла, реконструкцию железной дороги Пермь — Соликамск для вывоза продукции с новых рудников, которые сейчас запускаются. Сейчас там достаточно много предприятий с непрерывным циклом производства, и реконструкция напрямую влияет на их производство. Далее обсудили вопросы Северного железнодорожного обхода. По нему возникло несколько новых предложений, но пока рано говорить о конкретике», — пояснил Максим Решетников.

Спикеры пояснили, что предметом обсуждения стало развитие территории железнодорожной больницы, а также территории в районе стадиона «Локомотив», но без подробностей.