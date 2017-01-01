Северный железнодорожный обход Перми будет протяжённостью около 5 км

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

25 апреля состоялось выездное совещание губернатора Пермского края Максима Решетникова с заместителем генерального директора ОАО «РЖД» Андреем Макаровым. Во время мероприятия были представлены инфраструктурные проекты РЖД, такие как ТПУ «Мотовилиха», ТПУ «Пермь II», железнодорожный Северный обход Перми, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Ключевым из проектов обсуждения стал проект строительства Северного железнодорожного обхода. В результате переговоров краевые власти и руководство РЖД утвердили новый вариант размещения обхода: чуть ниже по течению Камской ГЭС с состыковкой железнодорожных путей к действующим ж/д-линиям на перегоне Кабельная — Лёвшино (с устройством путевого поста на правом берегу Камы) и на перегоне Балмошная — Лёвшино (с устройством путевого поста на левом берегу). Протяжённость обхода составит около 5 км, с мостовым переходом 1 км через реку Каму (эстакадная часть – 1,3 км). Инженерные изыскания уже в текущем году войдут в активную фазу.

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Макаров озвучил предварительную стоимость реализации проекта. Она составит порядка 25 млрд руб. Что, по словам топ-менеджера, в два раза дешевле предыдущего варианта (с состыковкой в районе Пальников).

«Всего мы рассматривали около пяти вариантов. Последний представляется оптимальным как по функционалу, так и по стоимости. По сути, в Перми появится новый железнодорожный мост, — прокомментировал строительство Северного обхода Андрей Макаров. — Пермь является одним из динамично развивающихся городов в железнодорожном плане. Одновременно здесь реализуется серьёзный пул проектов, которые направленны на развитие грузо- и пассажироперевозок».

Губернатор Прикамья, в свою очередь, отметил, что основной задачей сегодняшнего выездного совещания было подтверждение того варианта Северного обхода, который будет направлен в проектирование. «Изначальный вариант был действительно существенно дороже, что ставило под вопрос сроки его реализации. Новый вариант размещения обхода может быть реализован быстрее, он дешевле и не затрагивает интересы жителей: по потенциальному месту его размещения нет садово-дачных кооперативов и населённых пунктов, фактически он пройдёт по промышленной зоне. Таким образом, есть все шансы реализовать этот проект к 2023 году», — подчеркнул Максим Решетников. По словам губернатора, это важно для развития грузоперевозок и экономики региона в целом, потому что крупные промышленные предприятия Березниковско-Соликамского и формирующегося Губахинского промузлов смогут активно набирать обороты производств.

Ещё один блок вопросов, который был рассмотрен в рамках совещания, был посвящён развитию транспортно-пересадочных узлов в Перми. Как подчеркнул глава региона, развитие транспортной системы будет происходить комплексно: изменения на железной дороге и в муниципальной системе пассажироперевозки будут происходить синхронно, чтобы минимизировать временные затраты на строительство.

Проект ТПУ «Мотовилиха» предполагает строительство новой железнодорожной станции, автовокзала и обустройство прилегающей территории. Для развития муниципальной транспортной сети предполагается строительство новой трамвайной линии, которая соединит Мотовилихинский район с центром города и ТПУ «Пермь II».

Предполагается, что окончательное решение по срокам реализации проектов транспортно-пересадочных узлов будет озвучено осенью этого года.

Также во время совещания обсуждалась концепция ТПУ «Пермь II». Сотрудники дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» и АО «Челябжелдорпроект» — представили предпроектные решения по созданию в Перми современного, комфортного и привлекательного для пассажиров вокзального комплекса, включающего железнодорожный и автовокзал. Планируется провести реконструкцию существующего здания вокзала Пермь II, модернизацию путевого хозяйства станции с обустройством высоких платформ и навесов. На привокзальной площади предусмотрены стоянки для личного и общественного транспорта.

Участники встречи осмотрели также вокзал Пермь I, реставрация которого завершается в текущем году.