В Заксобрании стали вакантными два мандата Полномочия депутатов Александра Шалаева и Егора Заворохина прекращены

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Сегодня, 19 сентября, депутаты краевого парламента единогласно приняли два постановления Заксобрания о досрочном прекращении полномочий Александра Шалаева и Егора Заворохина.

Напомним, 17 сентября, предположительно от инфаркта, ушёл из жизни депутат, руководитель профсоюзной организации ОАО «Сильвинит» Александр Шалаев. Ему было 53 года.

14 июня депутата и бывшего исполнительного директора завода им. Дзержинского Егора Заворохина приговорили к 7 годам лишения свободы. Его и двух сообщников обвинили в хищении средств завода в размере 143 млн руб., взятых в качестве платы за поставку теплоэнергии в отопительном сезоне 2011/12 годов, а также в хищении примерно 1,5 млн руб., взятых в качестве платы за ремонт кровли и фасадов двух цехов завода в том же 2011 году.

30 августа Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил приговор без изменений.

Напомним, что Егор Заворохин был избран в Законодательное собрание по одномандатному округу №2 (г. Пермь), а Александр Шалаев был депутатом от округа №13 (Соликамск, Соликамский и Александровский районы).

В пресс-службе избирательной комиссии Пермского края сообщили, что согласно действующему избирательному законодательству дополнительные выборы по вакантным мандатам должны состояться в течение одного года.