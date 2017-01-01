Приговор Егору Заворохину оставили в силе

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Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалоба по делу депутата Заксобрания Егора Заворохина и оставил приговор без изменений.

Напомним, 14 июня бывшего исполнительного директора завода им. Дзержинского Егора Заворохина приговорили к 7 годам лишения свободы. Его и двух сообщников обвинили в хищении средств завода в размере 143 млн руб., взятых в качестве платы за поставку теплоэнергии в отопительном сезоне 2011/12 годов, а также в хищении примерно 1,5 млн руб., взятых в качестве оплаты за ремонт кровли и фасадов двух цехов завода в том же 2011 году.