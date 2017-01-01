Умер депутат Заксобрания Александр Шалаев

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Сегодня, 17 сентября, скончался депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Шалаев. В пресс-службе Заксобрания подтвердили эту трагическую новость. После заседания комитета по социальной политике ему стало плохо. По предварительной версии, причиной смерти стал инфаркт. Ему было 53 года.

Александр Шалаев родился 26 марта 1966 года в городе Березники Пермской области. С 1988 года работал на ОАО «Сильвинит», возглавлял профсоюзную организацию компании. В 2016 году был избран депутатом по одномандатному избирательному округу №13. Член фракции «Единая Россия», член комитета по социальной политике.