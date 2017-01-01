Стали известны размеры штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним Законопроект планируется принять на сентябрьской «пленарке» ЗС сразу в двух чтениях

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Губернатор Пермского края внёс в краевой парламент законопроект о внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае».

Законопроект губернатора дополняет законопроект прокурора и Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае» информацией о размере штрафов за розничную продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них, если эти действия не содержат признаков административного правонарушения, предусмотренного федеральным законодательством, либо признаков уголовно наказуемого деяния.

Штраф за продажу на граждан составит 3—5 тыс. руб., на должностных лиц — 30—50 тыс. руб., а на юридических лиц — 50—80 тыс. руб. При этом в заключении об оценке регулирующего воздействия говорится, что по просьбе уполномоченного по защите прав предпринимателей авторы законопроекта уменьшили для юрлиц размер штрафа: ранее его предполагали установить в размере 100—150 тыс. руб.

Также в законопроекте прописано, что правом составления протоколов об административных правонарушениях наделяются должностные лица исполнительного органа госвласти Пермского края, уполномоченного в сфере общественной безопасности, должностные лица органов местного самоуправления и подведомственных им МКУ, а также полицейские, в случае если эти полномочия им переданы по соглашению между МВД и правительством края. Дела об административных нарушениях будут рассматривать мировые судьи.

Законопроект губернатора планируется принять на сентябрьской «пленарке» ЗС одновременно с законопроектом «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них на территории Пермского края», внесённым прокурором края в феврале этого года. Оба законопроекта вступят в силу через десять дней после официального опубликования.

Напомним, что 21 марта на пленарном заседании Заксобрания депутаты приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и жидкостей для них. По словам главного нарколога Пермского края Ларисы Юрковой, дети, которые пользуются электронными системами доставки никотина, привыкают к тому, что вводят в себя химические вещества, и впоследствии с лёгкостью переходят на обычное курение. Во-вторых, у вейперов выше риск возникновения хронических заболеваний лёгких, сердечно-сосудистой системы и других болезней, связанных с курением.