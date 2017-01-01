В Прикамье в первом чтении приняли законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним При этом есть риск, что через полгода прокуратура, которая стала инициатором законопроекта, потребует признать поправки недействительными

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Сегодня, 21 марта, на пленарном заседании Заксобрания депутаты приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и жидкостей для них. За принятие законопроекта депутаты проголосовали единогласно.

Напомним, с такой инициативой в конце января вышла краевая прокуратура. На федеральном уровне никак не регламентировано, поэтому аналогичный запрет уже установлен в 22 регионах РФ Нарушение запрета предполагает административную ответственность. Вчера, 20 марта, на заседании комитета по промышленности, экономической политике и налогам помощник прокурора Пермского края по взаимодействию с органами представительной, исполнительной власти и органами местного самоуправления Ильдар Дускаев сообщил, что многие вейперы уверены, что вейпы безвредны для здоровья самих вейперов и окружающих их людей. По мнению ведомства, дети до 18 лет начинают зачастую курить под влиянием сверстников или более старших и авторитетных друзей и не понимают всей опасности этого действия, и сегодня курение вейпов среди подростков принимает угрожающие масштабы.

Ильдар Дускаев также отметил, что в ходе обсуждения уже поступили предложения по установлению ответственного органа и прописать перечень документов, которые требуются для подтверждения возраста, а также действия продавца, если покупатель не показывает такой документ. Эти поправки планируется внести между чтениями.

По словам главного нарколога Пермского края Ларисы Юрковой, дети, которые пользуются электронными системами доставки никотина, привыкают к тому, что вводят в себя химические вещества, и впоследствии с лёгкостью переходят на обычное курение. Во-вторых, у вейперов выше риск возникновения хронических заболеваний лёгких, сердечно-сосудистой системы и других болезней, связанных с курением.

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова считает, что принятие такого закона в Пермском крае необходимо, так как запрет продажи — очень действенная мера. По её словам, в 2008 году алкоголь и сигареты продавали несовершеннолетним почти в каждом магазине, а в 2018 году таких случаев было зафиксировано всего 30 по краю.

Начальник управления государственно-правового управления Оксана Ходорова отметила, что инициатива прокуратуры о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, скорее всего, превышает полномочия Пермского края. По её словам, ограничивать продажу какого-то конкретного товара можно только на федеральном уровне, поэтому эти поправки в закон можно будет частично оспорить судом. Причём с требованием признать поправки недействительными через пару месяцев после принятия может выйти даже инициатор законопроекта — краевая прокуратура, и такое уже случалось. Однако представитель прокуратуры заверил, что даже если это случится, то это будет не раньше, чем через полгода. «Но законопроект принимать всё равно надо, так как даже за эти полгода мы спасем не одну жизнь», — добавил Ильдар Дускаев.

Депутат Сергей Ветошкин предложил выйти с законодательной инициативой по ограничению продажи вейпов несовершеннолетним на федеральный уровень. Однако директор правового департамента администрации губернатора Дмитрий Носов сообщил, что с 2015 года такие инициативы вносились в Госдуму не один раз, но до сих пор ни одну из них не приняли. Однако сейчас в Госдуме рассматривают инициативу о приравнивании вейпов к сигаретам. И если её примут, запрет на продажу вейпов несовершеннолетним и курение электронных сигарет в общественных местах будет действовать автоматически.