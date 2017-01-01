Оборудование мясного цеха «Вивата» будет работать в Чернушке

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Один из переработчиков мяса юга Пермского края — СПК «Николаевское» (Чернушка) — приобрёл оборудование мясоперерабатывающего цеха торговой сети «Виват». На нём собираются производить колбасные и деликатесные мясные изделия, что позволит значительно расширить линейку продукции предприятия.

Объём сбыта на предприятии будет увеличен до 15 т продукции в месяц. Закупать мясо для переработки там намерены только у местных производителей.

Председатель СПК «Николаевское» Светлана Козина уверена, что продукция найдёт своего покупателя:

— Сейчас покупатели становятся всё более требовательными и обращают внимание не только на цену, но и на происхождение продукции и сроки годности. Чем ближе находится производство к покупателю, тем проще и дешевле организовать доставку, а значит, продукция будет свежее. Так что ориентироваться собираемся, прежде всего, на своего потребителя на юге Пермского края, уже есть договорённость о сбыте продукции с сетью «Страна пекарния».

Директор ЗАО птицефабрика «Чайковская» Петр Бельков не считает, что это поменяет ситуацию на рынке мясных изделий юга региона:

— Рынок мясной сейчас насыщен, так что пробиться на него сейчас очень непросто. Производителям нужно искать всё новые продукты. Причём по колбасе сейчас в магазинах есть всё. А в секторе деликатесных изделий есть ниши, нужно мониторить рынок, смотреть, что востребовано для потребителя. Но, с другой стороны, 15 т в месяц — это не так много.

Напомним, что на АО «Продо» приняли решение о закрытии производства на площадке Пермского мясокомбината, решение об этом там объясняли необходимостью снижения себестоимости продукции. В краевом минсельхозе считают, что на сбыт местных производителей уход с рынка Пермского мясокомбината повлиять не может.