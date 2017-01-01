Куда уходят деньги Почему закрывают Пермский мясокомбинат, а регион недополучает инвестиции в предприятия производства и переработки мяса

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До конца 2019 года ГК «Продо» намерена завершить перенос производства с площадки Пермского мясокомбината. Продукцию под пермским брендом теперь будут выпускать на Пермской птицефабрике, в Омске и Уфе. Своё решение руководство «Продо» объяснило тем, что перенос оборудования на другие площадки группы позволит снизить себестоимость продукции. Источники «Нового компаньона» говорят, что модернизация производства на мясокомбинате будто бы требовала больших инвестиций, к которым в группе «Продо» оказались не готовы. Эксперты полагают, что история с Пермским мясокомбинатом — не частный случай, а звоночек о том, что в отрасли складывается критическая ситуация. Вследствие динамичного роста производства мяса свинины и птицы падает рентабельность и возникают трудности со сбытом продукции. Кроме того, Прикамье проигрывает в борьбе за инвестиции другим регионам, в которых преду­смотрено больше мер поддержки сельского хозяйства.

Во время визита в Пермь руководство ГК «Продо» подтвердило информацию о сокращении 90 сотрудников мясокомбината. 30 вакансий для них будет предоставлено на Пермской птицефабрике — площадке, которую группа компаний планирует развивать

Фото: Илья Радченко

Пермский мясокомбинат станет очередным предприятием пищевой промышленности региона, производство на котором будет остановлено. Перенос оборудования и ассортиментной линейки приведёт к тому, что от предприятия останутся только бренды: производство продукции под ними в «Продо» обещали продолжить в Омске, Уфе и в АО «Продо птицефабрика Пермская» (также входит в ГК «Продо»). «По консервативному прогнозу наших финансистов, экономия составит 10—12%. Это позволит продукции конкурировать с ведущими федеральными компаниями на высококонкурентном рынке уральского региона», — заявил генеральный директор группы «Продо» Пётр Илюхин во время визита в Пермь 9 августа.

Пока в планах также оставить на производственной площадке Пермского мясокомбината подразделения продаж, логистики и склады. В ближайшие полтора года руководство «Продо» не собирается ликвидировать юрлицо, а в штате предприятия ещё останутся сотрудники службы обслуживания клиентов, технический и управленческий персонал.

При этом в «Продо» подтвердили информацию о сокращении 90 сотрудников. По словам Петра Илюхина, 30 вакансий для них будет предоставлено на Пермской птицефабрике. Ещё 45 человек могут быть трудоустроены на других предприятиях пищевой промышленности Пермского края. Илюхин также отметил, что ведутся консультации по трудо­устройству ещё 15 сотрудников на других предприятиях группы компаний «Продо». Сейчас, по данным краевого минсоцразвития, в АО «Пермский мясокомбинат» работают 404 человека.

Закрытие производства в группе «Продо» объясняют высоким уровнем конкуренции в мясной переработке, при которой содержать площадку Пермского мясокомбината невыгодно.

В правительстве Пермского края не согласны с тем, что переработка мяса свинины или говядины в регионе нерентабельна, и заявляют о готовности взаимодействовать с производителями при модернизации производства.

Алексей Чибисов, заместитель председателя правительства Пермского края — министр промышленности, предпринимательства и торговли:

— Потенциал роста в пищевой промышленности региона высокий. Мясопереработка развивается на уже модернизированных производствах Пермского края — на Кунгурском и Куединском мясокомбинатах. Правительство Пермского края поддерживает инвестпроекты, которые идут в АО «Продо птицефабрика Пермская». По соглашению с группой «Продо» есть договорённость о компенсации 15% затрат на модернизацию. Здесь мы очень тесно взаимодействуем.

В группе «Продо» говорят о том, что главная задача оставшейся в Пермском крае площадки Пермской птицефабрики — обеспечить Пермский край охлаждённой продукцией. 60% всей продукции, по данным компании, попадает на стол к потребителям в Пермском крае, ещё 20—30% — на территорию Свердловской области. Кроме того, продукция поступает в Башкортостан. В 2018 году на птицефабрике выпустили 35 тыс. т мяса, к 2022 году в планах нарастить производство до 52 тыс. т. Этих показателей фабрика собирается достичь после реализации инвестпроекта с общим объёмом инвестиций 3,2 млрд руб., из которых 1,4 млрд руб. одобрены для получения по кредитной линии Альфа-Банка по программе льготного кредитования сельхозпроизводителей.

В ситуации кризиса растёт потребление мяса птицы и продуктов из него

Фото: Илья Радченко

Неготовность к инвестициям

В «Продо» отмечают, что выбор в пользу закрытия, а не развития площадки мясокомбината был сделан в связи с высокими расходами на её содержание и эксплуатацию. В компании пояснили, что использовали только 20% территории предприятия, что в конечном итоге заставило задуматься о сокращении затрат на инженерную инфраструктуру, мощности которой превышали потребности предприятия в несколько раз.

Эксперты и участники рынка подтверждают, что затраты на отопление, электричество и другие сопутствующие расходы действительно значимый фактор, который снижает рентабельность в мясной переработке.

Кроме того, «Продо» уже вкладывает серьёзные инвестиции (8 млрд руб.) в развитие своих производств в Омске. В частности, в предприятие «Омский бекон». И на развитие площадок в Пермском крае средств уже не остаётся. К слову, по данным источников «Нового компаньона», именно в 8 млрд руб. оценивались необходимые инвестиции в Пермский свинокомплекс, который краевые власти планировали продать нескольким инвесторам, в том числе и «Продо». Однако компания оказалась не готова инвестировать такие объёмы в пермское предприятие, и сделка так и не состоялась. До декабря 2017 года предприятие находилось в аренде у омской «Синергии», договор с которой был расторгнут досрочно из-за его нарушения.

Проводимая сейчас масштабная модернизация на «Омском беконе» включает реконструкцию первой очереди промышленного комплекса «Чунаевский» на 3150 свиноматок, станцию искусственного осеменения на 150 хряков и племенной репродуктор на 1700 свиноматок и 25 тыс. голов скота. Только на этом этапе «Продо» уже вложило 3,3 млрд руб. инвестиций.

По словам Петра Илюхина, программа реновации для «Омского бекона» включает в себя не только работу на внутреннее потребление, но и проекты с учётом потенциального открытия для производителей российской свинины китайского рынка.

В Омской области у «Продо» в непосредственной близости друг от друга находятся предприятия переработки и производства живого мяса птицы и свинины. В то время как в Пермском крае собственных свинокомплексов у «Продо» не было. В условиях единой компании, как говорят источники «Нового ком­паньона», в АО «Пермский мясокомбинат» везли мясо с других предприятий группы (с Сылвенской птицефабрики и из других регионов). Естественно, что в холдинге несли транспортные издержки, которых на омских предприятиях группы можно избежать.

В руководстве «Продо» открыто говорят о том, почему развивать сырьевую базу по свинине в Сибири лучше, чем в Пермском крае. «Есть возможности расширять и увеличивать инвестпрограммы на базе «Омского бекона», — рассказывает Пётр Илюхин. — В Пермском крае нет таких полей и урожайности, которые позволяли бы развивать кормовую базу, необходимую для животноводства. Стоимость зерна в Пермском крае на 30% выше, чем в Сибири».

Эксперты также говорят о том, что при выборе площадок для инвестиций в пищевую промышленность и сельское хозяйство важное значение имеет фактор поддержки инвестпроектов со стороны региональных властей.

Иван Огородов, руководитель Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства — филиала Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН:

— Регионы соревнуются друг с другом в инструментах поддержки инвестпроектов. Где-то предлагают льготное подключение к сетям, где-то власти сами занимаются подведением коммуникаций, может оказываться прямое субсидирование или финансироваться предоставление льготных кредитов, где-то за бизнес могут поручиться. У каждого региона есть свои целевые показатели развития сельского хозяйства, которых невозможно достичь без привлечения инвесторов.

В Министерстве сельского хозяйства Пермского края пояснили, что в регионе есть возможность возмещения до 50% прямых понесённых затрат на создание, реконструкцию и модернизацию объектов АПК. Общий объём запланированного финансирования по этой программе на 2019 год — 800 млн руб. Кроме того, возможно привлечение дешёвых кредитов по федеральной программе льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей.

При этом правительство Омской области, по сообщениям СМИ, обещало группе «Продо» профинансировать 2/3 ставки рефинансирования и поддержку в подключении новых производств к инфраструктуре. Кроме того, эксперты отмечают, что группа «Продо» начинала свою деятельность в Омске (сейчас головной офис компании находится в Москве), что также могло сыграть свою роль, когда стоял вопрос о том, куда инвестировать.

Елена Гилязова, вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты:

— В Пермском крае принято делать ставку на инвесторов из других регионов. Это приводит к тому, что центр принятия решений всё чаще оказывается за пределами нашего региона. А если нет привязки к Пермскому краю, то решение о сохранении или развитии производств принимается исходя из представлений компании.

Трудности сбыта

Эксперты и участники рынка отмечают, что в последние годы наблюдается быстрый рост производства мяса свинины и птицы. С 2010 года производство мяса свинины, по данным Росстата, выросло на 1,8 млн т (с 3 млн т в 2010 году до 4,8 млн т в 2018 году). Производство мяса птицы за этот период выросло ещё больше — на 2,8 млн т (с 3,8 млн т в 2010 году до 6,6 млн т в 2018 году). При этом доля импорта свинины за тот же период сократилась с 46,8% в 2010 году до 3,5% в первом квартале 2019 года, а мяса птицы за тот же период — с 18,2 до 4%.

Иван Огородов:

— Внутренний рынок России сейчас насыщен свининой и птицей. Быстрый рост производства в последние годы позволил решить задачи импортозамещения и продовольственной безопасности, но одновременно сделал инвестиции в отрасль значительно менее рентабельными.

Участники рынка считают бурный рост производства одним из главных факторов, которые приводят к снижению рентабельности отрасли. С 2015 года цена на птицу и свинину в живом весе находится практически на одном и том же уровне при постоянном росте расходов производителей. При этом в ситуации кризиса растёт потребление мяса птицы и продуктов из него.

Сергей Брызгалов, директор ООО «Телец»:

— Мясо птицы мы не производим, а закупаем. Доля продукции из неё в последние годы растёт и сейчас составляет не менее 50%. Та же тенденция и с постной продукцией, её доля сейчас примерно 10%. При этом доля свинины постепенно падает. Люди всё больше обращают внимание на цену и переходят на более дешёвые продукты.

Производители отмечают, что решить проблему сбыта свинины может выход российских производителей на китайский рынок. «Сейчас в России кризис перепроизводства свинины. Если рынок Китая откроется, это решит вопрос сбыта. В связи с этим цена на свинину на внутреннем рынке должна будет вырасти, а вслед за ней и рентабельность производства», — считает коммерческий директор АО «Пермский свино­комплекс» Александр Худяков.

Производители также указывают на то, что расширение присутствия в регионах федеральных сетей напрямую влияет на сбыт локальных производителей. «При заходе в регион федеральные сети обеспечивают выкладку федеральных производителей, поскольку сроки годности у продуктов мясной переработки достаточные для транспортировки. В этой ситуации местным производителям всё сложнее конкурировать по цене», — поясняет Пётр Илюхин.

Такие крупные производители мясных изделий, как АО «Пермский мясокомбинат» или Кунгурский мясокомбинат, традиционно зависят в сбыте своей продукции от федеральных сетей. Себестоимость продукции напрямую связана с их ценовой политикой. При этом в крупнейших компаниях отрасли отмечают, что федеральные сети дают большой объём сбыта, стабильность и постоянный приток денежных средств. Однако малые производители с федеральными сетями работать зачастую не пытаются. Главная причина — большой объём средств, который нужно держать в обороте, и суровые требования к доставке продукции.

Михаил Петров, генеральный директор «Петровского мясного дома» (Кудымкар):

— Ещё до открытия производства мы планировали организовать сбыт продукции через одну из федеральных сетей. Но потом пришлось отказаться от этой идеи. Главная причина — большой объём денежных средств, которые в случае поставок просто зависали бы там на два месяца. Таким денежным ресурсом мы не обладали. Плюс конкуренция с другими производителями и жёсткие требования к поставкам. Опоздал на 10 минут и получаешь штраф в 10% от объёма поставки. И хотя мы тогда выдерживали требования к объёму поставок, которые бывают недостижимы для других небольших производителей, от идеи поставок в федеральные сети мы отказались. В комплексе — из-за слишком кабальных условий для производителей.

Сейчас «Петровский мясной дом» работает через дилеров и свои торговые точки. Ранее по этому же пути пошёл второй по объёму производства мяса и субпродуктов из него в крае Куединский мясокомбинат. Там сознательно отказались от работы с торговыми сетями и делают ставку на развитие собственной розницы. У предприятия уже более 200 торговых точек в Пермском крае и соседних регионах.

В ООО «Телец» комбинируют работу через федеральные сети и собственные торговые точки. Примерно 20% сбыта компании зависит от своей торговой сети. «Большую прибыль своя фирменная сеть не даёт. Она нужна в первую очередь для того, чтобы завести новые единицы ассортимента продукции. Для того чтобы вывести новый товар на полки федеральных сетей, нужно познакомить с ним потребителя», — поясняет Сергей Брызгалов.

Потенциал развития собственных торговых сетей эксперты объясняют тем, что мясо по-прежнему остаётся значимой частью рациона россиян. Согласно исследованию Nielsen, 55% российских потребителей называют качественный мясной отдел крайне важным критерием выбора магазина. По данным российской исследовательской компании GfK, траты на мясные изделия остаются самой крупной статьёй расходов на товары повседневного спроса в российских семьях. В среднем, по данным GfK, это 1860 руб. ежемесячно.