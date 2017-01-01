В Прикамье за полгода выявлено 85 случаев незаконных пассажирских перевозок на такси

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С марта этого года межведомственная рабочая группа по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков зафиксировала 85 случаев незаконной деятельности в сфере пассажирских перевозок легковыми такси. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтранса.

Нелегальные таксисты занимают до 30% рынка пассажирских перевозок в Перми и до 50% перевозок межмуниципальных. Основные маршруты нелегальных перевозчиков: Добрянка — Пермь, Кунгур — Пермь, Оханск — Пермь, Березники — Пермь, Чусовой — Пермь и другие направления.

Напомним, что в марте 2019 года в Прикамье была создана межведомственная рабочая группа по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков.

В её состав вошли министерство транспорта, прокуратура Пермского края, ГУ МВД России по Пермскому краю, Управление федеральной службы судебных приставов, Ространснадзор по Пермскому краю.

Группой было проведено 32 совместных мероприятия.

Рейды по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков в Пермском крае будут продолжены.