В Прикамье с нелегальными перевозчиками будет бороться межведомственная комиссия

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Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

14 марта министр транспорта Николай Уханов выступил с докладом на заседании правительства. Он отметил, что в целях организации борьбы с нелегальными перевозчиками, осуществляющими перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Пермского края, министерством разработан проект распоряжения правительства «О создании межведомственной комиссии по координации пресечения деятельности нелегальных перевозчиков пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Пермского края». Об этом рассказали в минтрансе Прикамья.

По словам отраслевого министра, основной задачей межведомственной комиссии является разработка мероприятий, направленных на профилактику, выявление, предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с нелегальной перевозкой пассажиров автомобильным транспортом в Пермском крае.

В состав данной комиссии войдут представители органов исполнительной власти Пермского края, в том числе налоговой службы, МВД, службы судебных приставов, Ространснадзора.

Правительство поддержало предложение министерства транспорта.