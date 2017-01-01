Предпринимателям Прикамья пока не выписано ни одного штрафа из-за уведомлений «Теплоэнерго»

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От регионального оператора по ТКО «Теплоэнерго» пока не поступали обращения о нарушениях в управление Росприроднадзора по Пермскому краю. Об этом рассказал начальник отдела управления Росприроднадзора по Пермскому краю Антон Столбов на встрече представителей контрольно-надзорных органов с предпринимателями.

Представитель ведомства подтвердил, что с представителями «Теплоэнерго» обсуждалась возможность принятия мер в случаях отказа предприятий от заключения договоров с региональным оператором. Однако никакой реальной практики в Пермском крае по этому поводу у Росприроднадзора пока нет.

Также Антон Столбов пояснил, что административные санкции накладывать по статье 8.2. КоАП могут только Росприроднадзор и Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков пояснил, что уведомления, направленные ранее «Теплоэнерго», с юридической точки зрения были только «предупреждениями, поскольку сам региональный оператор не имеет права выписывать штрафы».

Напомним, что ранее действия «Теплоэнерго» вызвали возмущение у предпринимателей и широко освещались в СМИ, после чего губернатор Пермского края оценил действия регионального оператора как «букет управленческих глупостей» и установил мораторий на действия «Теплоэнерго» до 15 сентября.