«Парме» дополнительно выделили 20 млн руб. Поддержка поступит из бюджета Перми

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Фото: Сергей Копышко

Пермский баскетбольный клуб «Парма» получит дополнительно 20 млн руб. Такое решение 27 августа на пленарном заседании приняли депутаты гордумы.

«Субсидия» стала возможной благодаря перераспределению городского бюджета без изменения основных параметров бюджета.

Таким образом, из городского бюджета на клуб в этом году будет потрачено 80 млн руб.

Напомним: начиная с сезона-2017/18 бюджет клуба составлял 218 млн руб.: помимо 60 млн руб. из бюджета города ещё 70 млн руб. — из краевого бюджета. Плюс спонсорская помощь компании «Т Плюс» — 60 млн руб., «ЭР-Телеком» — 10 млн руб., и выручка от продажи билетов — примерно 7 млн руб.

В июне решено дополнительно выделить «Парме» 20 млн из краевого бюджета

Отметим, что от Единой лиги ВТБ по итогам сезона «Парме» причитается бонус — примерно 3 млн руб. «за высокую посещаемость матчей».

Как ранее отмечал президент «Пармы» Сергей Богуславский, в идеале общий бюджет клуба в нынешнем сезоне нужно довести до отметки 280—300 млн руб.

Отметим, что, по словам баскетбольных функционеров, увеличенная сумма всё равно оставляет «Парму» в ранге одних из финансовых аутсайдеров лиги, а команды, которые стабильно попадают в плей-офф, обладают бюджетами начиная от 400 млн руб.

Самый богатый клуб России — ЦСКА, бюджет которого составляет более 2,5 млрд руб.



Как отметил председатель гордумы Юрий Уткин, остались непотраченные средства по проведению конкурсов. Благодаря им и появляется возможность потратить эти средства на другие цели (всего перераспределению подлежат более 132 млн руб.) . Среди них как раз дофинансируется «Парма», а также, например, будут произведены 20 выплат многодетным семьям (которые выбрали финансовую помощь вместо ожидания предоставления земельных участков).



Кроме того, из перераспределённых средств 15 млн руб. планируется передать автобусным перевозчикам, 35 млн руб. — на празднование городского Нового года, плюс 15 млн руб. на расселение ветхого и аварийного жилья (на эти меры в бюджете уже заложено более 2 млрд руб.).