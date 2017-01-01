В Перми снова объявили конкурс на разработку документации для капремонта ул. Ленина

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Администрация Перми снова объявила конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту ул. Ленина от железнодорожного вокзала Пермь II до ул. Парковой (перед Северной дамбой).

Это уже третья попытка найти исполнителя. Первая закупка была отменена из-за «технической ошибки». Вторая не состоялась по причине отсутствия заявок.



Власти Перми и в этот раз установили прежнюю начальную цену контракта — 45,9 млн руб (она та же, что и в первой и во второй закупках). Источник финансирования — бюджет города Перми. Победитель конкурса должен предоставить заказчику полный комплект документации с учётом положительного заключения касательно достоверности сметной стоимости не позднее 20 декабря 2020 года (первоначальные проектные предложения должны быть предоставлены не позднее 3 апреля 2020 года).