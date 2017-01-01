Конкурс на разработку документации для капремонта ул. Ленина не состоялся

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Вчера, 22 июля, конкурсная комиссия планировала рассмотреть первые части заявок, поступивших на конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту ул. Ленина от железнодорожного вокзала Пермь II до ул. Парковой (перед Северной дамбой).

Так как по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки, торги признали несостоявшимися. Таким образом, скоро конкурс должны объявить заново.

Напомним, ул. Ленина входит в перечень объектов по капремонту автомобильных дорог в рамках подготовки к 300-летию города. В бюджете Перми на 2021 год на капремонт этого участка дороги заложено 250,1 млн руб. Однако полное завершение работ планируется лишь в 2023 году.

Впервые конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту администрация Перми объявила 11 апреля, но спустя шесть дней закупку отменили. Повторную закупку объявили 30 мая. Начальная цена контракта составила 45,9 млн руб. Победитель конкурса должен был предоставить заказчику полный комплект документации не позднее 24 февраля 2020 года.

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