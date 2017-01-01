Конкурс на проектно-изыскательские работы по капремонту ул. Ленина отменён из-за «технической ошибки» Закупка будет возможно размещена в течении двух месяцев

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Фото: Константин Долгановский

МКУ «Пермблагоустройство» отменило проведение конкурса на проектно изыскательские работы по капитальному ремонту ул. Ленина (на участке от железнодорожного вокзала Пермь II до Северной дамбы). Причина отмены: «техническая ошибка». В «Пермблагоустройстве» «Новому компаньону» сообщили, что «в ближайшие два месяца, возможно, закупка будет размещена вновь».

Напомним, что конкурс был объявлен 11 апреля. Начальная цена контракта по закупку составляла 45,9 млн руб. Источник финансирования — бюджет города Перми. Победитель конкурса должен был предоставить заказчику полный комплект документации с учётом положительного заключения касательно достоверности сметной стоимости не позднее 24 февраля 2020 года.

Отметим, что ул. Ленина входит перечень объектов по капремонту автомобильных дорог в рамках подготовки к 300-летию города. В бюджете Перми на 2021 год на капремонт этого участка дороги заложено 250,1 млн руб. Однако полное завершение работ планируется лишь в 2023 году.