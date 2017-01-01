В Пермской галерее официально открылась выставка «Сокровища музеев России» До конца сентября вход в галерею будет бесплатным для всех

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Подробно о выставке «Сокровища музеев России» «Новый компаньон» уже писал. Однако во время показа для прессы можно было ознакомиться лишь с основой экспозиции — 54 живописными полотнами, каждое из которых является шедевром и могло бы стать экспонатом выставки одной картины; во время же официального вернисажа 20 августа выставка предстала во всём своём техническом великолепии.

«Сокровища музеев России» — часть работы мультимедийных парков «Россия — моя история», продолжение их идеологии и технологии: художественная выставка предстаёт как высокотехнологичный социальный проект. Он подготовлен по инициативе Патриаршего совета по культуре. Первое, что видит посетитель, — огромный экран, на котором одна за другой возникают «ожившие», движущиеся картины: ветер колышет люпины на пейзаже Грабаря, пламя пылает и искры летят на картине «Чугун идёт»... Анимация сделана очень деликатно и в то же время эффектно — перед экраном замирают буквально все.

В каждом зале установлены информационные киоски с экранами «тачскрин»: нажимаешь на изображение какой-то картины — и получаешь биографию художника и справку о музее, из которого прибыла картина.

Шесть картин предстают в двух экземплярах — в обычном и в тактильном вариантах. Все тактильные картины снабжены тифлоточками, которые включают тифлокомментирование в специальном аудиогиде для инвалидов по зрению. Кстати, обычные аудиогиды доступны через приложение для смартфона, которое можно скачать бесплатно.

Техническая «навороченность» дополняется в этом проекте хорошей организацией. Об этом на вернисаже говорила директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян: по её словам, она давно не видела такой чёткой и слаженной работы, такой продуманности визуальных решений.

Заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина сказала, что Пермь оказалась среди избранных, самых счастливых российских городов: она относится к числу тех территорий, где особенно активно реализуется национальный проект «Культура»; вот и выставка «Сокровища музеев России» — часть этого проекта.

Первую экскурсию для гостей вернисажа провёл научный координатор проекта Иван Привалов, который напомнил, что замысел проекта — знакомить любителей изобразительного искусства не только с неизвестными шедеврами русской живописи, но и с провинциальными музеями. «Собирать сокровища — дело непростое; но собирать можно по-разному: можно чахнуть над ними, как Кощей, а можно делиться», — сказал Иван Привалов и добавил, что очень благодарен Пермской галерее, которая не только радушно приняла у себя выставку, но и щедро поделилась собственными сокровищами: 14 пермских работ сейчас колесят по России в составе трёх передвижных экспозиций проекта «Сокровища музеев России».

Впечатления от вернисажа остались самые приятные ещё и потому, что музыкальное сопровождение обеспечили солисты оркестра Пермского театра оперы и балета Евгений Синыцын и Дилявер Менаметов, которые играли старинную музыку на двух виолах. Ещё недавно они работали в оркестре MusicAeterna, но предпочли остаться в Перми и продолжить творческое сотрудничество с Пермской галереей в составе камерного ансамбля Barocco a la Prima.

...А на следующее утро началось. Выставка ещё не открылась, а очередь выстроилась через всю Соборную площадь. Для коллектива Пермской художественной галереи начались горячие деньки.