Сокровища — задаром для всех В Пермской художественной галерее открывается выставка «Сокровища музеев России»

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Пермская художественная галерея готовится к нашествию. В ноябре 2018 года выставка «Сокровища музеев России» в московском Манеже стала самой посещаемой выставкой года — через неё прошли более 200 тыс. посетителей. После закрытия огромной экспозиции в Манеже были сформированы три передвижные выставки, которые отправились в путешествие по российским городам. Одна из них добралась до Перми и будет демонстрироваться в художественной галерее с 21 августа по 29 сентября.

Картина Владимира Плотникова «Игра теней» из постоянной экспозиции Пермской художественной галереи — один из самых популярных экспонатов выставки

Фото: Константин Долгановский

Принципиальная установка организаторов события — бесплатный показ. Отчасти этим объясняется беспрецедентная популярность «Сокровищ музеев России», но не только: на выставке можно увидеть выдающиеся работы русских и советских художников первого ряда, которые до сих пор никогда не покидали стен провинциальных музеев.

Замысел авторов проекта основывался на том, что в 1920—1930-х годах существовала практика помощи массово создававшимся провинциальным художественным музеям: в них передавались шедевры изобразительного искусства из столичных собраний — государственных и частных. Эти работы, будучи отправленными на периферию страны, зачастую выпадали из поля внимания не только столичной, но и широкой российской публики. Собранные в одном месте, в Манеже, они сложились в новую и очень впечатляющую картину российской художественной реальности и радикально дополнили общее представление об истории российского искусства.

Возможность увидеть редкие картины Айвазовского, Левитана, Кончаловского, Лентулова и других классиков, да ещё совершенно бесплатно, заставляет любителей прекрасного выстраиваться в огромные очереди, что наблюдал и корреспондент «Нового компаньона», побывавший на выставке в Манеже в ноябре 2018 года. «Новый компаньон» писал тогда:

«Популярность выставки поражает: уже на подходе к Манежу толпы людей выстраиваются в очередь, которую порциями пропускают за заграждения. Это в будний день, в рабочее время! Видимо, москвичи уже объелись Третьяковкой и Пушкинским музеем, и им хочется свежего, провинциального русского духа».

«Сокровища музеев России» в Манеже впечатляли, кроме прочего, своими масштабами: внимательно изучить экспозицию не было физической возможности — картин было столько, что требовалось провести на выставке не один день, чтобы разобраться и немного запомнить всё, что на ней показано.

Пермский вариант, конечно, не такой: экспозиция камерная, в ней много воздуха, картин всего 54, из них девять пермских. Кстати, Пермская художественная галерея — самый активный из участников передвижных выставок: сейчас по городам России ездит 14 пермских картин.

Вариант «Сокровищ музеев России», выставленный в Перми, — это небольшой срез, выжимка из московского проекта. В Москве был большой раздел иконописи — в Перми же всего одна икона, «Святой царевич Димитрий Угличский, со сценами убиения» из Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Написанная довольно поздно, в первой половине XIX века, эта икона заняла законное место в разделе, посвящённом парсуне и провинциальному портрету, поскольку несёт черты этих жанров, слившиеся с традиционной иконографией.

В Манеже был большой раздел, посвящённый авангардным течениям первой половины ХХ века, в Перми же таких работ практически нет, гораздо больше соцреализма.

Тем не менее пермская экспозиция красива, познавательна и хорошо воспринимается. Её легко и приятно изучать, делая для себя интересные открытия.

Совершенно непохожий и в то же время очень похожий на себя Левитан с картиной «Тростники и кувшинки» — знакомая по классическим работам художника лирика и философия в пейзаже здесь сочетается с камерностью, граничащей с минимализмом, — никаких просторов, размаха и масштаба, как в знаменитых работах вроде «Над вечным покоем». Прибыла картина из Плёса — буквально родных левитановских мест.

Прелестны жанровые сценки Фёдора Байкова («Солдаты в деревне», Омский музей) и Николая Загорского («Перед обедом», Ивановский музей), которые изящно «рифмуются» с пермской картиной этого же жанра — популярнейшей «Надоел» Алексея Корзухина, которая обычно находится в постоянной экспозиции галереи.

Вообще, экспозиция составлена так, чтобы пермские картины в ней смотрелись выгодно и по-новому. Так, чудесный пермский портрет Ольги Рофтопуло, один из лучших у Крамского, отлично вписался в портретный ряд, где с ним соседствует «Женщина, плачущая у рояля» Михаила Клодта из Смоленского музея.

Кроме громких имён в экспозиции есть и не самые громкие, такие как Иван Горюшкин-Сорокопудов из пермской коллекции с позитивной, но неброской жанровой картиной «Московская слобода», которая удачно соседствует с пейзажем Владимира Плотникова «Игра теней» — одной из лучших работ рубежа XIX—XX веков в пермской коллекции. Странно, но многие не обращают на неё внимания в постоянной экспозиции, сразу увлекаясь «Лучистыми лилиями» Натальи Гончаровой и прочим броским авангардом; а в составе передвижной выставки она «сыграла»: недаром именно «Игру теней» дизайнеры выставки использовали для создания привлекательной и оригинальной фотозоны. Даже на пресс-показе к ней выстроилась очередь любителей музейных селфи, а что будет во время открытой работы выставки, трудно себе представить.

Разделы, посвящённые соцреализму 1930—1950-х годов и последующему отходу от соцреализма в 1980—1990-е годы, особенно представительны. Работы здесь масштабные, эпичные и очень характерные для своего художественного метода. Здесь и непременные сталевары («Чугун идёт» Николая Дормидонтова, РОСИЗО), и наука тире образование («Будущие химики» Николая Чернышёва, РОСИЗО), и передовой социалистический быт («В рыбном магазине» Юлия Клевера, РОСИЗО, «В родном селе» Фёдора Шурупина, Курский музей). К сожалению, выставка проходит без знаменитого пермского Александра Дейнеки: его «Стахановцы» в экспозиции в Манеже были одним из центральных экспонатов, но в Пермь ещё не вернулись, гастролируют по городам России.

Зато пермских картин целых три в зале постсоцреализма. Здесь нет авангардистов, концептуалистов и прочих «маргиналов» — упор сделан на искусство «новой искренности», где, как и в соцреализме, реальность показана в позитивном и реалистическом ключе, но очевидны поиски художниками индивидуального стиля, новый интерес к формальным приёмам в живописи, а также менее бравурное, чем в соцреализме, более лирическое и философское настроение.

Целых две картины из пермской коллекции могли бы стать иллюстрациями к культовому роману Олега Куваева «Территория» — «Геологи» Владимира Мальцева и «Начало» Игоря Агапова, а «Деревня Кимжа» Виктора Попкова — замечательный пример «нового пейзажа», где реализм тесно переплетается с символизмом. Все три картины обычно находятся в запасниках, и демонстрация «Сокровищ музеев России» даёт редкую возможность их увидеть.

Передвижная экспозиция «Сокровища музеев России» создана в рамках нацио­нального проекта «Культура» Патриаршим советом по культуре при участии проекта «Россия — моя история», Государственной Третьяковской галереи, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и фонда «Прорыв». Кураторскую группу проекта возглавила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. В Перми проект поддержало Министерство культуры Пермского края.

На протяжении всей работы выставки вход в Пермскую галерею будет бесплатным, бесплатными будут и высококлассные аудиогиды, в том числе для инвалидов по зрению — с тифлометками; кроме того, в экспозиции есть информационные киоски с тачскринами и картины для тактильного восприятия.

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