Комитет по градостроительству направил в думу вопрос по студенческому кампусу в Камской долине

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Члены комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Перми 21 августа единогласно проголосовали за вынесение на пленарное заседание гордумы, которое состоится 27 августа, вопрос смены зонирования на участок в Камской долине для дальнейшего строительства там большого студенческого кампуса.

Сейчас территория находится в зонах Ц-4 (зона центра обслуживания рекреационных территорий) и Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий). Её предлагается перевести в ЦС-2 (зона высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов), а также установить на части территории вдоль ул. Лермонтова зону ТОП-1 (территория общего пользования).

Напомним, 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме правительство Пермского края подписало трёхстороннее соглашение с Министерством образования и науки РФ и Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» о создании многофункционального студенческого городка.

По словам губернатора, в этом году проект должен пройти все согласования и перейти в фазу реализации.

Предварительный проект международного образовательного кампуса был представлен на Градостроительном совете при главе города Перми 14 февраля этого года. Проект разработан МКУ «Институт территориального планирования». Заказчиком выступил инвестор проекта — ООО «Талма».

Кампус, предварительно, будет состоять из четырёх общежитий, рассчитанных на проживание 6260 студентов, одного образовательного корпуса, где разместится кафедра иностранных языков, и спортивного комплекса открытого типа. Все корпуса будут высотой не более пяти этажей, чтобы «не нарушать высотный баланс с близлежащими зданиями».

Разместится комплекс в Камской долине. Площадь проектируемой территории составляет 94 га, из них 14 га планируется под размещение кампуса. На прилегающей территории расположены краевой перинатальный центр, центр сердечно-сосудистой хирургии, ТЦ «СпешиLove». В границах проектирования вдоль ул. Спешилова функционируют автосалоны и административные здания.

Построен кампус будет за счёт инвестора, а на бюджет города и края ляжет дорожно-инженерная инфраструктура.