Пострадавшие в ДТП с автобусом получат матпомощь из бюджета Перми

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В администрации Перми приняли решение о выплатах пострадавшим в ДТП с автобусом и семье погибшей. Пострадавшие в тяжёлом состоянии получат 300 тыс. руб., те, кто находится в состоянии средней тяжести, — 150 тыс. руб., и 500 тыс. руб. получит семья погибшей. Об этом сегодня на заседании правительства Пермского края сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов . По его словам, решение уже принято и документы подписаны. Источник получения средств — резервный фонд администрации Перми.

В больницах Перми по-прежнему остаются 34 пострадавших, в том числе 10 детей, по данным краевого минздрава. Среди детей шесть находится в состоянии средней тяжести и ещё четверо — в удовлетворительном состоянии. Восемь взрослых находятся в тяжёлом состоянии. Состояние остальных взрослых оценивается медиками как состояние среднетяжёлое.

Сегодня, 21 августа, на заседании правительства Пермского края губернатор Максим Решетников наградил благодарственным письмом за спасение людей Данила Юлдашева, который одним из первых оказал помощь пострадавшим в ДТП с автобусом на Гайве 17 августа. Вместе с письмом глава Прикамья вручил молодому человеку боксёрские перчатки, так как уже семь лет тот профессионально занимается боксом.

Напомним, что 17 августа в Перми произошло крупное ДТП с участием общественного транспорта. В автобусе 53-го маршрута находились 59 человек, из них 34 были позднее госпитализированы, а одна из пассажирок погибла на месте. Маршрут обслуживал ИП Олег Дробинин, работавший на субподряде с ООО «Дизель», выигравший аукцион на автобусные перевозки на этом маршруте. Причины аварии устанавливаются.