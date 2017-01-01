В салоне попавшего в ДТП автобуса №53 не работал видеорегистратор

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По информации «Нового компаньона», 17 августа на момент ДТП в салоне автобуса маршрута №53 не работал видеорегистратор по причине его поломки. Этот факт в том числе мешает оперативному определению причины крупной аварии, унёсшей жизнь пассажирки.

Напомним, авария произошла примерно в 17 часов вечера на ул. Новогайвинской в районе остановки «Лесозавод». Автобус на большой скорости врезался в стену здания, в результате чего одна пассажирка погибла, различные травмы получили 35 человек, девять из которых находятся в тяжёлом состоянии, в том числе ребёнок.

ГИБДД пока официально не озвучила причины ДТП, но приоритетной остаётся версия о технической неисправности в рулевом управлении. Версия о том, что причиной мог стать автомобиль такси, выехавший перед автобусом на встречную полосу, правоохранительными органами не рассматривается в качестве одной из приоритетных.

Отметим, что конкурс на маршрут №53 выиграл ООО «Дизель», но фактически работы выполнял субподрядчик — ИП Олег Дробинин, который отстранён от обслуживания маршрутов.