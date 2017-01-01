Следствие не рассматривает причастность водителя такси к ДТП с автобусом

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Версия о том, что к ДТП причастен водитель такси, следствием не рассматривается. Водитель проходит по делу как очевидец аварии. Кроме этого, водитель, увидев ДТП, развернулся и один из первых оказывал помощь пострадавшим, соощает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Напомним, 17 августа в Перми около 17 часов вечера произошло крупное ДТП с участием общественного транспорта. Водитель автобуса маршрута №53 в районе остановки «Лесозавод» не справился с управлением и «допустил столкновение с бетонной стеной. Предварительно, это произошло «из-за технической неисправности автобуса», сообщили в горадминистрации.

В автобусе находились 59 человек, из них пострадали 17 человек: 14 человек в состоянии средней тяжести, в том числе 4 детей, 2 человека в тяжёлом состоянии, 1 человек погиб.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».