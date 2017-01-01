Продукцию под брендами Пермского мясокомбината будут производить в Сылве, Омске и Уфе Всё производство перенесут на другие площадки

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Продукцию под брендами Пермского мясокомбината будут производить в Омске, Уфе и на птицефабрике «Пермская» в посёлке Сылва Пермского края. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор группы компаний «Продо» Пётр Илюхин.

Напомним, ранее краевой минпром со ссылкой на группу компаний «Продо» сообщил, что «все бренды, выпускаемые сейчас на Пермском мясокомбинате, будут сохранены». В официальном комментарии министерства также говорится о том, что группа «Продо» при переносе производства на другие площадки «гарантирует поддержание высоких стандартов качества продуктов и их рецептуры на новых площадках» и это «никак не отразится на потребителях продукции АО «Пермский мясокомбинат».

Как сообщили «Новому компаньону» в минсоцразвития Пермского края, на АО «Пермский мясокомбинат» планируется сократить минимум 90 человек. По информации ведомства, причина высвобождения — «сокращение производства». При этом на предприятии уже прошли увольнения сотрудников. В частности, работников пенсионного возраста уже вывели за штат ещё в начале июня. Сейчас, по официальным данным, на предприятии работают 404 человека.

При этом в комментарии краевого минпрома говорилось о том, закрытие АО «Пермский мясокомбинат» не планируется. Чиновники отмечают, что речь идёт о «поэтапной консервации производства АО «Пермский мясокомбинат», которая «продиктована существенными затратами на содержание производственной площадки». В ведомстве подтвердили перенос производственных мощностей на другие предприятия группы «Продо», в том числе на «ПРОДО Птицефабрику Пермскую». Вместе с тем краевой минпром не опровергает остановку производства на площадке и вывоз оборудования Пермского мясокомбината за пределы Пермского края, о которых писал ранее «Новый компаньон».