ГК «Продо»: «Все бренды, выпускаемые на Пермском мясокомбинате, будут сохранены» Производство будет перенесено на «Птицефабрику Пермская»

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В группе компаний «Продо» обещают, что «все бренды, выпускаемые сейчас на Пермском мясокомбинате, будут сохранены», говорят в краевом минпроме. В официальном комментарии министерства также говорится о том, что группа «Продо» при переносе производства на другие площадки «гарантирует поддержание высоких стандартов качества продуктов и их рецептуры на новых площадках» и это «никак не отразится на потребителях продукции АО «Пермский мясокомбинат».

В официальном комментарии краевого минпрома говорится о том, что не планируется закрытие АО «Пермский мясокомбинат». По информации краевого минпрома, «решение о поэтапной консервации производства АО «Пермский мясокомбинат» продиктовано существенными затратами на содержание производственной площадки».

В ведомстве подтверждают перенос производственных мощностей на другие предприятия группы «Продо», в том числе на «ПРОДО Птицефабрику Пермскую». Вместе с тем краевой минпром не опровергает остановку производства на площадке и вывоз оборудования Пермского мясокомбината за пределы Пермского края, о которых писал ранее «Новый компаньон».

Ранее краевой минсоцразвития подтверждал сокращения на АО «Пермский мясокомбинат». В комментарии минпромторга говорится об «изменениях штатного расписания предприятия». В ведомстве обещают, что для сотрудников, попадающих под сокращение, предусмотрены «выплаты и компенсации, а также необходимое внимание и поддержка». Таким сотрудникам предложат «варианты трудоустройства на «Продо Птицефабрике Пермская», а также на других пищевых производствах региона». В конце июля там обещают проведение ярмарки вакансий.

Напомним, что, по информации источников «Нового компаньона», сокращения на АО «Пермский мясокомбинат» якобы прошли в две волны. По информации от одного из бывших сотрудников предприятия, работников пенсионного возраста вывели за штат в начале июня. Под следующую волну в июле-августе уже попали сотрудники среднего возраста.

Точных данных о числе сотрудников, которые были уволены с предприятия, до сих пор нет. Ранее краевой минпром подтвердил только, что с 31 июля на предприятии под сокращение попал 41 сотрудник.