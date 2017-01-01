На Пермском мясокомбинате планируют остановить производство к 1 августа Свои инвестиции АО «Продо» планирует направить на развитие птицефабрики «Пермская»

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Рекламный плакат Пермского мясокомбината

Рекламное агентство «Штольцман и Кац»

Сразу несколько источников «Нового компаньона» подтвердили, что к 1 августа АО «Продо» планирует остановить производство на АО «Пермский мясокомбинат».

В результате закрытия производства мясных и колбасных изделий в Перми, по информации источников «Нового компаньона», под сокращение якобы попали несколько сотен сотрудников.

Причём сокращения прошли в две волны. Ранее в минсоцразвития Пермского края «Новому компаньону» подтверждали информацию о поступившем от АО «Пермский мясокомбинат» заявлении о сокращении сотрудников предприятия. Позднее центр занятости населения пояснил, что в середине июня 2019 года на АО «Пермский мясокомбинат» трудились 404 человека, из которых 41 должен был пройти через процедуру сокращения после 31 июля 2019 года. Общее количество увольняемых сотрудников неизвестно.

В пресс-службе АО «Продо» комментарий по поводу закрытия производственных мощностей и сокращений работников в Перми получить так и не удалось. По информации минпрома Пермского края, АО «Продо» реализует в регионе «определённую стратегию, где серьёзные вложения идут в развитие птицефабрики «Пермская»». По информации краевого минпрома, там объёмы производства за последний год выросли на 15%, инвестиции составили порядка 1 млрд руб., а средняя заработная плата выросла на 10%.

Напомним, что ранее источники «Нового компаньона» говорили о том, что цеха и оборудование АО «Пермский мясокомбинат» якобы требовали инвестиций, к которым собственники будто бы оказались не готовы. Решение о вывозе оборудования на другие производственные площадки, по словам источников, якобы позволит компании снизить производственные издержки и повысить рентабельность.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит ООО «ПРОДО ФИНАНС», владельцем которой является ООО «ПРОДО». Группа «ПРОДО» — один из крупнейших производителей мясной продукции в России. Пермский мясокомбинат был основан в 1823 году, в этом году предприятию исполнилось бы 196 лет.

В 1990-е годы предприятие считалось крупнейшим «переработчиком» мяса в Пермском крае. В 2002 году его приобрела группа «Планета», а затем актив перешёл в группу компаний «ПРОДО». По данным «СПАРК-Интерфакса», чистая прибыль компании в 2017 году составила 4,325 млн руб., общая годовая выручка — 1,112 млрд руб. На предприятии в 2017 году работал 471 сотрудник.