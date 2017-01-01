На «Пермском мясокомбинате» сократят минимум 90 человек Для них была организована ярмарка вакансий

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Как сообщили «Новому компаньону» в минсоцразвития Пермского края, на АО «Пермский мясокомбинат» планируется сократить минимум 90 человек. По информации ведомства, причина высвобождения — «сокращение производства». Сейчас, по официальным данным, на предприятии работают 404 человека.

Как ранее сообщали источники «Нового компаньона», на предприятии уже прошли увольнения сотрудников. В частности, работников пенсионного возраста уже вывели за штат ещё в начале июня.

В краевом минсоцразвитии рассказали о ярмарке вакансий, которая была организована в конце июля для сотрудников АО «Пермский мясокомбинат». По данным ведомства, её посетили около 100 человек, и половина из них заинтересовались предложенными вакансиями. Сотрудники предприятия также интересовались вопросами постановки на регистрационный учёт после увольнения, возможностями профессионального переобучения и открытия собственного дела.

В ранее полученном официальном комментарии краевого минпрома говорилось о том, закрытие АО «Пермский мясокомбинат» не планируется. Чиновники отмечают, что речь идёт о «поэтапной консервации производства АО «Пермский мясокомбинат», которое «продиктовано существенными затратами на содержание производственной площадки». В ведомстве подтвердили перенос производственных мощностей на другие предприятия группы «Продо», в том числе на «ПРОДО Птицефабрику Пермскую». Вместе с тем, краевой минпром не опровергает остановку производства на площадке и вывоз оборудования Пермского мясокомбината за пределы Пермского края, о которых писал ранее «Новый компаньон».

В пресс-службе АО «Продо» комментарий по поводу закрытия производственных мощностей и сокращении работников в Перми получить так и не удалось. По информации минпрома Пермского края, АО «Продо» реализует в регионе «определённую стратегию, где серьёзные вложения идут в развитие птицефабрики «Пермская»». По информации краевого минпрома, там объёмы производства за последний год выросли на 15%, инвестиции составили порядка 1 млрд руб., а средняя заработная плата выросла на 10%.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Пермский мясокомбинат» принадлежит ООО «ПРОДО ФИНАНС», владельцем которой является ООО «ПРОДО». Группа «ПРОДО» — один из крупнейших производителей мясной продукции в России. Пермский мясокомбинат был основан в 1823 году, в этом году предприятию исполнилось бы 196 лет.

В 1990-е годы предприятие считалось крупнейшим «переработчиком» мяса в Пермском крае. В 2002 году его приобрела группа «Планета», а затем актив перешёл в группу компаний «ПРОДО». По данным «СПАРК-Интерфакса», чистая прибыль компании в 2017 году составила 4,325 млн руб., общая годовая выручка — 1,112 млрд руб. На предприятии в 2017 году работал 471 сотрудник.