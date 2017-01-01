Причиной пожара в бизнес-центре на ул. Монастырской мог стать поджог По версии следствия, пожар, в результате которого шесть человек попали в больницу, начался из-за поджога новогодних украшений

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Фото: Дмитрий Енцов

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники, после проведения пожарно-технической экспертизы эксперты пришли к выводу, что первоначальной причиной возгорания стал поджог.

По информации источников издания, возгорание началось с кучи новогодних украшений. В день пожара сотрудники офисов бизнес-центра видели на различных этажах здания мужчину среднего возраста, который, как им показалось, ходил там без определённой цели. По словам источника, в здании всё равно были нарушения пожарной безопасности, так как «хлама в коридоре находиться не должно». Например, там была высохшая ёлка, которая хорошо горит.

При этом источники издания не уточняют, есть ли по уголовному делу подозреваемые или обвиняемые. По одной из версий, поджог мог совершить человек, который находится в СИЗО по подозрению в совершении другого преступления.

Напомним, что пожар в бизнес-центре «Бажов» по адресу ул. Монастырская, 12 произошёл 17 января около 14:00. ГУ МВД сообщает о десяти пострадавших, шесть из которых были госпитализированы. В службе скорой помощи вчера приводили другие данные: пострадали 14 человек, шестеро госпитализированы, ещё восемь от госпитализации отказались. УМВД по Перми возбудило дело по факту нарушения требований пожарной безопасности. Ранее сообщалось, что причиной возгорания в коридоре на третьем этаже здания послужило нарушение правил эксплуатации электрооборудования.