В службе Скорой помощи рассказали подробности о пострадавших на пожаре в БЦ «Бажов»

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Фото: Дмитрий Енцов

В городской службе скорой помощи представили официальную информацию о пострадавших на пожаре в офисном здании по ул. Монастырской, 12.

Вызова были первой срочности — на место происшествия немедленно выехало восемь бригад скорой помощи.

Всего пострадало 14 человек. Из них четверо госпитализированы в медсанчасть №9, один — в нейротрвматалогию (также медсанчасть №9), еще одного отправили в краевую клиническую больницу. Восемь человек от госпитализации отказались.

Двое из отказавшихся получили лёгкое отравление угарным газом. Беременная 37-ми лет (как удалось выяснить «Новому компаньону», её зовут Екатерина, она одна из совладельцев ивент-агентства «PRIMAVERA») госпитализирована в роддом медсанчасти №9. Она находилась на девятом месяце, и, впоследствии, там же родила. У неё отравление угарным газом лёгкой степени.

Еще одна девушка, 21 год, выпрыгнула из окна. У неё диагностирована черепно-мозговая травма и отравление угарным газом. Еще одна пострадавшая также выпрыгнула из окна, у неё ушибленная рана, отправление продуктами горения. Её также госпитализировали.