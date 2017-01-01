В Перми произошёл пожар в бывшем здании ВКИУ

По предварительной версии, два человека пострадали, выпрыгнув из окна

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Фото: Дмитрий Енцов

В Перми в здании на ул. Монастырской, 12 произошёл пожар. По информации краевого ГУ МЧС России, задымление произошло на третьем этаже здания. На месте работали восемь единиц техники и 24 человека личного состава. По имеющимся сведениям, возгорание произошло около 14:00. Сообщение о возгорании поступило в 14:10. Как рассказали очевидцы, примерно 30 человек, работавших в здании, покинули его по эвакуационным выходам, почуяв запах дыма.

По предварительной версии, причиной пожара послужила неисправная проводка. В здании расположено множество организаций, в том числе офис ОАО «СтройПанельКомплект» на третьем этаже — как раз там, откуда и шёл дым.

По официальной информации, пострадавших нет. Но по сведениям очевидцев, пострадала одна женщина — она выпрыгнула с третьего этажа на асфальт ещё до приезда пожарных. Осталась жива, но в тяжёлом состоянии её увезли на карете скорой помощи. Ещё одна женщина также выпрыгнула, но удачно отрикошетила от навеса и, по внешним признакам, пострадала меньше. Третью женщину спасатели поймали на развёрнутую ткань. Остальных людей, работавших в здании, вовремя эвакуировали.

В ведомстве также пояснили, что пожару была присвоена вторая категория сложности. Такая категория присваивается при большой площади горения, нехватке сил и средств, отсутствии водоисточников и других проблемах. Всего на месте пожара работали шесть отделений. Приблизительно в 14:40 большинство техники покинули территорию происшествия. В 14:47 горение локализовано. В 14:55 объявлена ликвидация горения.

