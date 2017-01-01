Бизнес-омбудсмен предлагает скорректировать законопроект мэра о штрафах за ларьки

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Уполномоченный по правам предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков собирается выйти с предложением по сокращению размеров штрафов за размещение нестационарных торговых объектов (НТО). Также он предложил отказаться от принципа многократности штрафов за их незаконное размещение. Об этом он заявил в ходе круглого стола, организованного специально для обсуждения инициативы по введению дифференцированных штрафов за незаконное размещение НТО. На прошлой неделе текст с изменениями в краевой закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае» был размещён на сайте минэкономразвития. Предложения мэра исключают из краевого закона об административных правонарушениях статью 6.7.1 и вводят новую 6.15. Обе статьи регулируют штрафы за незаконное размещение НТО.

В администрации Перми обещают доработать законопроект по итогам публичного обсуждения. Инициативу главы Перми Дмитрия Самойлова там связывают с «необходимостью иметь действенный механизм привлечения нарушителей правил благоустройства». В то время, как «предлагаемая к принятию норма способна снять возникающие вопросы, поскольку она чётко устанавливает, какие запрещенные в правилах благоустройства территорий муниципальных образованиях Пермском крае, действие конкретных виновных лиц и устанавливает административную ответственность». Там также пояснили, что считают необходимым, «не дожидаясь решения Верховного суда, конкретизировать статьи закона и придать этим нормам верный юридический статус». Это позволит быстрее навести порядок на рынке НТО. «Вносимые изменения позволят трактовать нормы закона Пермского края однозначно», — пояснили в мэрии

В конце июня 2019 года в Пермском краевом суде предпринимателям и представителям ТСЖ удалось добиться признания недействительными статьи 6.7.1 и части статьи 6.7, в той части, в которой они касаются размещения НТО (решение вступит в законную силу только после рассмотрения апелляций сторон в Верховном суде). Предприниматели сочли новые предложения мэра своего рода местью за обжалование прежних штрафов в краевом суде.



