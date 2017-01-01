Назначены повторные публичные слушания по Еврейскому общественному центру

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Проектный эскиз здания еврейского центра

Фото: Администрация Перми

Администрация Перми назначила на 12 августа публичные слушания по предоставлению разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка на ул. Энгельса, 25. Речь идёт о строительстве на данном участке Еврейского благотворительного общественного центра.

4 июля комиссия по землепользованию и застройке Перми отправила на публичные слушания вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования участка под «объекты благотворительного назначения религиозных организаций» повторно.

Инициатор — «Еврейская община Перми» — планирует построить на участке площадью 6,3 тыс. кв. м еврейский центр.

Это уже не первая попытка провести общественные слушания на этот счёт. Прошлые публичные слушания были отменены.

Напомним, в декабре прошлого года комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела заявление еврейской общины о предоставлении разрешения на использование земельного участка на ул. Энгельса, 25 под «объекты благотворительного назначения религиозных организаций».

Как отметили тогда на заседании, территория площадью 6,3 тыс. кв. м, расположенная около ДКЖ, передана в безвозмездное пользование общине. Она запланировала строительство четырёхэтажного еврейского центра для организации благотворительных, учебных, спортивных мероприятий, праздников и концертов.

Большинством голосов заявление было одобрено и отправлено на публичные слушания. Но отметим, что представителей общины на заседании не было и у некоторых членов комиссии возникли вопросы, что конкретно планируется организовать в здании.

В феврале этого года публичные слушания наконец были назначены, но они так и не состоялись «по инициативе общины». Тогда в «Еврейской общине Перми» отказались комментировать своё решение.

Отметим, что община несколько лет искала площадку для строительства центра. Сначала он планировался на Разгуляе, затем по адресу ул. Клименко, 26. Но в обоих случаях вопрос снимался из-за возмущения части общественности. Участок на ул. Энгельса был одобрен мэрией для использования под эти цели ещё в 2015 году, а в 2016 году безвозмездно передан общине.