Население Пермского края в этом году стало больше сажать картофеля и других овощей

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Фото: Константин Долгановский

По оценке Пермьстата, площади посадки овощей в регионе увеличились в этом году на 0,4 тыс. га. Рост произошёл за счёт личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств.

По подсчётам Пермстата, если в 2018 году было 4,9 тыс. га, засаженных овощами, то в 2019 году их стало 5,3 тыс. га. Такая же тенденция отмечается и в посадке картофеля. На 0,3 тыс. га увеличились площади посадки в 2019 году в сравнении с 2018 годом: с 19,7 тыс. га до 20 тыс. га. При этом увеличение площадей посадки замечено только в личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах. В сельхозорганизациях площадь посадки картофеля, наоборот, сократилась с 20,6 тыс. га до 20,5 тыс. га.

В этом году также наблюдается снижение сева зерновых и зернобобовых культур на 1,4%. Основной вклад в падение сделали сельхозорганизации. Там площадь сева сократилась на 16,2 ты. га (с 209,8 в 2018 году до 193,7 в 2019 году).



Напомним, что весной 2019 года в Пермском крае был отмечен рост цен на овощи, в том числе и на капусту. Пермское УФАС проводило по этому поводу внеплановую проверку .