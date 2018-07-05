В Прикамье подорожали крупы и овощи, подешевели свинина и яйца

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В Пермском крае в январе больше всего подорожали овощи и крупы, а подешевели куриные яйца, свинина и сливочное масло. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Пермьстатом.

В январе 2019 года наибольшим ростом к декабрю 2018 года отличились капуста белокочанная (выросла на 39,98%, до 27,97 руб. за кг), картофель (на 7,82%, до 18,83 руб. за кг), яблоки (на 4,87%, до 82,85 руб. за кг) и крупа гречневая-ядрица (на 4,47%, до 47,13 руб. за кг).

В то же время подешевели относительно декабря яйца куриные (-2,14 %, до 67,03 руб. за десяток), свинина (кроме бескостного мяса) ( -1,72% кг, до 288,18 руб. за кг) и масло сливочное (-1,57%, до 527,55 руб. за кг).

По данным статистического ведомства, индекс потребительских цен января 2019 года к декабрю составил 101,19%, в том числе: продовольственных товаров — 101,74%, услуг — 101,35% , непродовольственных товаров — 100,54%.





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