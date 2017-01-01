Пермское УФАС проверит цены на капусту



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Управление Федеральной антимонопольной службы проведет внеплановую проверку торговых сетей по факту увеличения стоимости белокочанной капусты на 225%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Александр Плаксин, руководитель Пермского УФАС России:

— Поскольку белокочанная капуста относится к категории социально значимых товаров, цена на нее регулируется государством. В данном случае стоимость одного килограмма за полгода выросла более чем в два раза, что позволяет провести полноценную проверку.

Управлением антимонопольной службы будут сделаны соответствующие запросы в торговые сети об обоснованности повышения стоимости продукта, по результатам которых будут сделаны выводы о наличии или отсутствии нарушений антимонопольного законодательства.



