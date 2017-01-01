Главный судебный пристав Прикамья отправлен в СИЗО до 13 сентября Игоря Кожевникова подозревают в получении взятки

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: страница Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю в Twitter

Дзержинский районный суд Перми 26 июля отправил в СИЗО до 13 сентября руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю — главного судебного пристава по Пермскому краю Игоря Кожевникова.

Напомним, что следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении Игоря Кожевникова. Руководитель УФССП задержан вечером 24 июля.



Кожевникову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных пп. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).



Уголовное дело также возбуждено в отношении бывшего начальника отдела — старшего судебного пристава межрайонного отдела особых исполнительных производств, по розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю Александры Мардановой, подозреваемой в совершении двух преступлений, предусмотренных пп. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).



По данным следствия, двое должностных лиц УФССП России по Пермскому краю в ноябре и декабре 2017 года получили взятку в виде денег в суммах 550 тыс. руб. и 600 тыс. руб. за незаконные действия в пользу взяткодателя.