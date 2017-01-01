В Пермь приедет масштабная проверка ФССП

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Управление ФССП по Пермскому краю

Фото: Вконтакте

В Перми ожидается масштабная проверка деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов.

Как информируют источники «Нового компаньона», в Пермь в ближайшее время прибудет представительная делегация Федеральной службы судебных приставов. Её задача — проверка деятельности Управления ФССП по Пермскому краю.

Информацию о проверке в Федеральной службе судебных приставов не прокомментировали.

Напомним, что следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю — главного судебного пристава по Пермскому краю Игоря Кожевникова. Руководитель УФССП задержан вечером 24 июля.



Кожевникову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных пп. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Уголовное дело также возбуждено в отношении бывшего начальника отдела — старшего судебного пристава межрайонного отдела особых исполнительных производств, по розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю, подозреваемой в совершении двух преступлений, предусмотренных пп. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По данным следствия, двое должностных лиц УФССП России по Пермскому краю в ноябре и декабре 2017 года получили взятку в виде денег в суммах 550 тыс. руб. и 600 тыс. руб. за незаконные действия в пользу взяткодателя.