Регоператор по обращению с ТКО в первом квартале собрал четверть начисленных платежей Во всем виноваты юрлица

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Фото: Игорь Катаев

За первые три месяца работы регоператора по обращению с ТКО ПКГУП «Теплоэнерго» собрал 22% начисленных платежей, рассказал на заседании комитета по бюджету Законодательного собрания и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Александр Шицын.

Было выставлено квитанций на 540 млн руб., оплачено — на 122 млн руб. В значительной степени причина такого разрыва заключается «в не полностью сформированной базе для начисления платы», заключил министр. Он рассказал, что эта проблема не уникальна: в мае в Екатеринбурге было совещание с участием Генпрокуратуры РФ, где многие регоператоры отметили такие сложности. Была высказана идея рассмотреть её на федеральном уровне.

Шицын пояснил: база для начисления платежей за вывоз мусора — 176,6 млн руб. в месяц. Из них 109 млн руб. приходится на многоквартирные дома (98% от общего количества МКД; оставшиеся 2% — дома, которые либо не введены в эксплуатацию, либо не обслуживаются), 20 млн руб. — частный сектор (90% от общего количества домов; по остальным 10% собирается информация от муниципалитетов), 47,5 млн руб. — это юридические лица (3,4 тыс. хозяйствующих субъектов).

Юрлица — это самая главная проблема, заключил Александр Шицын. Эти 3,4 тыс. — 3% от общего количества зарегистрированных предпринимателей. Всего их, «согласно полученным из разных источников данным», порядка 100 тыс., что «превышает количество плательщиков данной категории в базе ПКГУП «Теплоэнерго» почти в 30 раз». Проблема — в несовершенстве федерального законодательства, считают в министерстве ЖКХ: договор с получателем услуги по вывозу мусора заключается на основании публичной оферты и считается заключённым со всеми потребителями. И это не «позволяет привлечь хозяйствующие субъекты к ответственности за непредоставление данных регоператору для расчёта платы за коммунальную услугу».

В результате «Теплоэнерго» вынуждено взаимодействовать с каждым плательщиком: определять его местонахождение, реквизиты, фактический вид деятельности, производственные мощности, площадь занимаемых помещений и другие сведения, необходимые для начисления платы». «Всё это требует значительных временных и трудовых затрат, — сказал Шицын. — Такую работу по формированию базы плательщиков, достаточной для покрытия расходов регоператора, предполагается осуществлять до конца текущего года».

Таким образом, основными проблемами финансового состояния регоператора являются низкая собираемость и отсутствие полной базы для начисления по хозяйствующим субъектам, резюмировал министр. Сейчас уже готов план, который обсуждается на уровне правительства Пермского края по финансовой обеспеченности регоператора. В ближайшее время он будет представлен депутатам Заксобрания. «Надо отметить, что те мероприятия, которые в данном плане мы рассматриваем, не повлекут за собой рост платы для населения», — пообещал министр ЖКХ.

«Но повлекут расходы бюджета», — засмеялась председатель комитета по бюджету Елена Зырянова.

В целом в первом квартале 2019 года регоператор потратил 166,5 млн руб., отметил Шицын. Из них 93% (156 млн руб.) ушли на оплату возчикам и полигонам, 6% (10,21 млн руб.) — на зарплату, оплату коммунальных услуг и аренду помещения, 0,49% (761,9 млн руб.) — на банковскую гарантию. По информации «Нового компаньона», возчикам счета полностью оплачены за январь-февраль, полигоны получают оплату ежемесячно.

Депутат Игорь Малых попросил уточнить: «Вы говорите по МКД, что вроде бы всё нормально, но, к сожалению, есть в Краснокамске МКД, которые до сих пор не получают квитанции. Прошу как-то посерьёзнее к этому отнестись. Приходили в приёмную, говорили, уже пятый месяц, сейчас нам за пять месяцев счета принесут. А это пенсионеры. И второй вопрос — по бюджетным учреждениям. Они получили ваши счета, и им сразу же поплохело. Там суммы не то что в десятки раз, в сотни раз увеличились по отношению к тем затратам, которые были до этого. Что-то изменилось, прошла дифференциация по бюджетным учреждениям?»

Бюджетные учреждения всё равно будут платить больше, чем платили, подчеркнул директор ПКГУП «Теплоэнерго» Алик Башаев. Особенно в отдалённых территориях, где мусор всегда сжигали в печке. Но, да, январские счета были выставлены неправильно, сообщил Александр Шицын. В нормативах накопления для бюджетных учреждений была математическая ошибка, в результате которой они были завышены в 10 раз. Сейчас она устранена, всем сделан перерасчёт.

Что касается МКД, то во всём виноваты управляющие компании. Они не дают данные для расчёта в «Теплоэнерго», рассказал Башаев. И когда регоператор обсуждал этот вопрос с прокуратурой, она, по его словам, сказала «Хватит уже давать всем возможность переходить на прямые платежи» (информации от УК долго ждали, поскольку пытались избежать двойных квитанций). И 20 апреля «Теплоэнерго» выставил счета таким управляющим компаниям на основании площади домов, которыми они управляют. «Да, сумма завышена, но это единственная информация, которой мы располагаем. Тогда они придут к нам», — рассказал Башаев.

Больше всего вопросов было у депутата Вагаршака Сарксяна. «Вы говорите, что тариф меняться не будет, но если откроете газету «Новый компаньон», увидите новость «Регоператор по обращению с ТКО намерен обратиться за изменением тарифа». В сторону увеличения, вероятно», — спросил Сарксян.

«Я говорил не о том, что мы тариф не будем повышать, а о неувеличении платы для населения», — пояснил Шицын. И добавил, что правительство дважды откорректировало нормативы накопления отходов и приказом от 6 мая снизило их в два раза (по представлению прокуратуры).

«На последних приёмах, что в Перми, что в округе основные вопросы были по этому поводу: не вовремя убирают — это раз, и второе — во многих местах до сих пор нет контейнеров. Исходя из этого, у вас количество мусора, конечно, меньше. Нет бачков, нет площадок. Вы посчитали — меньше. А в реальности потом увеличится. Что делать будете?» — продолжил Сарксян.

Да, по закону организация и содержание контейнерной площадки — это обязанность муниципалитетов и УК, пояснил Башаев. Для 90% МКД эту проблему сняли, но она остаётся в частном секторе. «Мы понимаем, что это огромные деньги, тем более, если взять правила обустройства контейнерных площадок, которые выпустило Минприроды. Мы говорим муниципалитетам: мы поставим просто контейнер, вы хотя бы снег почистите. У нас контейнеры стоят на земле», — заявил директор ГУП.

Шицын рассказал, что с этого года муниципалитетам в рамках программы «Формирование комфортной городской среды предусмотрено» 290 млн руб. на контейнерные площадки. Плюс в тарифе для ГУП есть 1% инвестсоставляющей на эти цели.

«А контейнеров нет, ТСЖ не могут купить», — вставил свои «пять копеек» председатель краевой КСП Геннадий Тушнолобов.

«А людям-то мне как это объяснить? Почему нет контейнеров?» — продолжил Сарксян.

«А счета выставляют», — добавил Тушнолобов.

«Там, где мы не возим, мы счета не выставляем», — попытался оправдаться Башаев.

«Выставляете, выставляете. У меня у самого так. Посёлок Протасы. Тысяча жителей. Никто никогда не возил, а счета дают», — рассказал, где живёт, председатель КСП.

«По закону мы не имеем права ставить контейнеры на голой земле», — ответил директор ГУП.

«А деньги получать имеете право? А в конкурсе по отбору регоператора имеете право участвовать»? — продолжил Сарксян.

«В части своих обязательств мы делаем больше, чем обязаны. Например, мы осуществляем бесконтейнерную возку, на которую тоже не имеем права, но мы это делаем», — пояснил Башаев.

В этом месте Елена Зырянова, согласившись с тем, что ГУП деймствительно делает много, прервала дискуссию: «Вагршак Борисович, лучше с письмом и конкретными адресами обратиться, потому что сейчас это превращается в базар». «Геннадий Петрович, вы ещё! Вы на каком основании? К КСП вопросов нет», — шутливо оборвала она председателя КСП. «Так я всё время с вами сижу», — объяснился Тушнолобов.

В следующий раз этот вопрос рассмотрим первым, пообещала Зырянова. Отчёты о финансовом состоянии ГУП будут ежеквартальными, поскольку это, по её словам, «финансово ёмкая организация с большими амбициями к бюджету».