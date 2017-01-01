Платёж за ТКО в Пермском крае может снизиться

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Фото: Игорь Катаев

По представлению прокуратуры Пермского края министерство ЖКХ и благоустройства снизило нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов для многоквартирных и частных домов, сообщили в ведомстве. Для МКД — с 10,6 кг на 1 кв. м до 6,7 кг, для индивидуальных — с 224 кг на одного проживающего до 149 кг.

По информации «Коммерсанта-Прикамье», надзорный орган провёл проверку нормативов мусоронакопления, которые были установлены по результатам исследований учёных ПНИПУ. Учёные включили в расчёт условного мусорного бака дополнительные объёмы ТКО в размере 50% (например, был учтён пластик, не попадающий в общий мусор). Прокуратура посчитала эти нормативы избыточными.



Сейчас плата за вывоз мусора в Пермском крае составляет 3,35 руб. за 1 кв. м для многоквартирных домов и 70,82 руб. за человека в частном секторе.



Снижение норматива приведёт к уменьшению платежа для населения. Один проживающий в ИЖС будет платить не за 224 кг, а за 149 кг (плата начисляется не более чем за двух проживающих).



Чтобы рассчитать ежемесячную плату, нужно норматив накопления (кг/в год) поделить на 12 месяцев, потом на 1000 кг, и умножить на тариф на вывоз бытового мусора для регоператора (3793 руб. за тонну). Таким образом, плата в МКД снизится до 2,11 руб. с 1 кв. м, в ИЖС — до 47 руб. с человека в месяц.



Отметим также, что, по данным «Нового компаньона», в перспективе может быть скорректирован тариф за тонну мусора для регоператора.