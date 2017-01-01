Регоператор по обращению с ТКО намерен обратиться за пересмотром тарифа Новый норматив делает нормальное функционирование отрасли обращения с ТКО невозможным, уверены в ПКГУП «Теплоэнерго»

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Константин Долгановский

ПКГУП«Теплоэнерго» рассматривает возможность обращения за корректировкой тарифа на вывоз и утилизацию ТКО. Об этом «Новому компаньону» рассказали в регоператоре по обращению с ТКО.

Своё желание пересмотреть тариф в «Теплоэнерго» мотивируют следующими факторами. По данным предприятия, сейчас на уровне федерального правительства планируется законодательно закрепить полномочия по содержанию контейнерных площадок за региональными операторами. «Если это произойдёт, то операторы будут нести дополнительные расходы на поддержание порядка на площадках и их дератизацию. — говорят специалисты предприятия. — В действующем тарифе эти расходы не учтены. Сейчас полномочия закреплены за собственниками земельных участков. И зачастую собственники попросту не исполняют свои обязанности».



Также в «Теплоэнерго» напоминают, что действующий тариф, как и нормативы накопления отходов, был утверждён по расчётам специалистов ПНИПУ исходя из того, что в Пермском крае ежегодно образуется 1 млн т отходов. По итогам работы в первом квартале мы понимаем, что реальное количество отходов значительно ниже запланированного. Министерство ЖКХ уже скорректировало нормативы с учётом новых данных.

«С изменением нормативов накопления расходы «Теплоэнерго» остались прежними, однако без увеличения тарифа доходная часть предприятия существенно снижается. Региональному оператору необходимы средства на оплату работы полигонов и перевозчиков мусора, развитие инфраструктуры отрасли (например, закупку контейнеров) и плату за негативное воздействие, — комментируют сложившуюся ситуацию на предприятии. — Экономический анализ показывает, что при снижении нормативов и сохранении тарифа на прежнем уровне нормальное функционирование и развитие отрасли по обращению с ТКО в регионе невозможно».

Напомним, что, по представлению прокуратуры Пермского края, региональное министерство ЖКХ и благоустройства снизило нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов для многоквартирных и частных домов, сообщили в ведомстве. Для МКД — с 10,6 кг на 1 кв. м до 6,7 кг, для индивидуальных — с 224 кг на одного проживающего до 149 кг.

Надзорный орган провёл проверку нормативов мусоронакопления, которые были установлены по результатам исследований учёных ПНИПУ. Учёные включили в расчёт условного мусорного бака дополнительные объёмы ТКО в размере 50% (например, был учтён пластик, не попадающий в общий мусор). Прокуратура посчитала эти нормативы избыточными.



Сейчас плата за вывоз мусора в Пермском крае составляет 3,35 руб. за 1 кв. м для многоквартирных домов и 70,82 руб. за человека в частном секторе.



Снижение норматива приведёт к уменьшению платежа для населения. Один проживающий в ИЖС будет платить не за 224 кг, а за 149 кг (плата начисляется не более чем за двух проживающих).



Чтобы рассчитать ежемесячную плату, нужно норматив накопления (кг/в год) поделить на 12 месяцев, потом на 1000 кг, и умножить на тариф на вывоз бытового мусора для регоператора (3793 руб. за 1 т). Таким образом, плата в МКД снизится до 2,11 руб. с 1 кв. м, в ИЖС — до 47 руб. с человека в месяц.