Татьяну Миролюбову вызывают в Пермский краевой суд на процесс об оспаривании штрафов НТО

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В Пермском краевом суде продолжает рассматриваться дело об оспаривании норм Закона №460 «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Судья Сергей Бузмаков удовлетворил ходатайство истцов о признании заинтересованным лицом депутата Законодательного собрания Пермского края Татьяну Миролюбову.

В апреле этого года в оспариваемые в краевом суде статьи краевого Закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае» были внесены изменения. В статье 6.7.1 закона наименование «нестационарных торговых объектов по оказанию услуг населению» было заменено на «некапитальных нестационарных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению».

Разработчиком законопроекта выступила депутат Законодательного собрания Пермского края Татьяна Миролюбова, она же составляла сводный отчёт об оценке регулирующего воздействия. Именно поэтому представители истцов настаивали на её привлечении к процессу в Пермском краевом суде.

Ранее в суде была признана «обязательной явка представителей министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края».

Напомним, что в начале 2019 года защитники НТО подали иск к Законодательному собранию Пермского края об оспаривании норм краевого Закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Истцы требуют «признать недействующими статью 6.7.1 полностью и статью 6.7 в той мере, в которой данная статья устанавливает административную ответственность за размещение нестационарных торговых объектов». В случае их отмены у владельцев торговых точек и представителей ТСЖ будет возможность оспорить уже наложенные штрафы.