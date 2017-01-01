Краевому минпрому придётся комментировать нормы об НТО в суде

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Фото: Денис Камов

В Пермском краевом суде продолжает рассматриваться дело об оспаривании норм Закона №460 «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Судья Сергей Бузмаков удовлетворил ходатайство истцов «о признании обязательной явки представителей министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края».

Напоминаем, что штрафы за установленный нестационарный торговый объект были введены в июне 2018 года Законодательным собранием Пермского края поправками в Закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Разработчиком данного законопроекта выступило министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. Именно там и проводилась «оценка регулирующего воздействия», вопросы к которой есть у истцов.

Напоминаем, что истцы (предприниматели и представители ТСЖ) требуют «признать недействующими статью 6.7.1 полностью и статью 6.7 в той мере, в которой данная статья устанавливает административную ответственность за размещение нестационарных торговых объектов». В названных статьях речь идёт о штрафах за нарушение правил благоустройства.

За первое нарушение для физлиц размер штрафа составляет от 3 тыс. до 4 тыс. руб. (за повторное — от 4 тыс. до 5 тыс. руб.), для должностных лиц — от 9 тыс. до 10 тыс. руб. (за повторное — от 10 тыс. до 15 тыс. руб.), для юридических лиц — от 90 тыс. до 100 тыс. руб. (за повторное —от 100 тыс. до 150 тыс. руб.).

С 1 мая 2019 года согласно тому же июньскому решению региональных законодателей штрафы за несанкционированные НТО по оспариваемому в Пермском краевом суде краевому закону останутся прежними только для граждан. Должностным лицам по первому предписанию муниципалитет выпишет штраф от 15 тыс. до 20 тыс. руб. (по повторному — уже от 20 тыс. до 25 тыс. руб.), юридическим — от 250 тыс. до 300 тыс. руб. (по повторному — от 300 тыс. до 350 тыс. руб.).



Следующее заседание Пермского краевого суда по данному делу назначено на 30 апреля.