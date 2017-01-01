Четыре района Прикамья станут муниципальными округами

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Администрация Александровска

Земские собрания Берёзовского, Ординского и Александровского районов внесли в Законодательное собрание Пермского края законопроекты об образовании муниципальных округов.

В пояснительной записке к проекту закона об образовании Александровского округа сказано, что публичные слушания в поселениях прошли с 17 января по 24 февраля, а с 21 февраля по 30 апреля представительные органы приняли решения о согласии на преобразование территории. При этом объединить Александровск получилось не с первого раза. Депутаты Яйвинского поселения высказались против объединения. Бюджет Яйвы — один из самых больших в районе, плюс исторически это поселение тяготеет к соседним Березникам. Краевые власти на встрече с депутатами предложили им рассмотреть вариант присоединения к Березникам. Однако в конечном счёте местные элиты сошлись на Александровске.

Земское собрание приняло решение 30 апреля, и 7 мая в Заксобрание поступил законопроект об образовании Александровского городского округа. Однако спустя две недели власти передумали. Дело в том, что недавно вступили в силу поправки в ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления». Изменения, во-первых, предусмотрели такую форму местного самоуправления, как муниципальный округ, во-вторых, определили критерии городских округов. По функционалу муниципальный и городской округ похожи.

Но в городах городского округа, во-первых, должно проживать не меньше двух третей всего населения муниципалитета. Во-вторых, плотность населения на территории округа должна в пять и более раз превышать среднюю плотность населения в Российской Федерации. В-третьих, в состав городского округа могут входить территории сельских населённых пунктов и территории, предназначенные для развития инфраструктуры округа. Но размер этих «территорий развития» не может в два и более раз превышать площадь городов и (или) иных городских населённых пунктов, входящих в состав округа.

Вероятно, по этой причине — соответствие критериям городского округа — Александровск сразу решил стать муниципальным и внёс такой законопроект. Дело в том, что, согласно ФЗ-131, до 2025 года все городские округа, которые критериям не соответствуют, должны переименовываться в муниципальные.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что площадь Александровского района — 5529, 9 кв. км, из них городские населённые пункты — только 37 кв. км (0,67%). Из оставшихся 5492,8 кв. км (99,33%) 20,4 кв. км — сельские территории (0,37%), 5472,4 кв. км — территории, не занятые населёнными пунктами (98,7% общей площади района). Таким образом, говорится в документе, «иные территории в составе нового муниципального образования более чем в 149 раз превышают размер территории городских населённых пунктов».

По критерии плотности городского населения Александровск тоже не дотягивает: 4,94 человека на 1 кв. км при средней по России — 8,57 человека на 1 кв. км.

Законопроект предполагает, что дума округа будет состоять также из 15 депутатов, избранных по одномандатным округам.

Берёзовский район не стал вдаваться в объяснения в сопроводительных документах. По результатам публичных слушаний, которые состоялись в семи сельских поселениях района с 6 по 16 мая, то есть сразу после вступления в силу поправок в 131-ФЗ (1 мая), поселения решили объединиться «в целях ускорения социально-экономического развития территорий и повышения уровня жизни населения». 18 мая состоялись слушания на уровне района. Дума округа будет состоять из 16 депутатов, избранных по одномандатным округам.

Аналогичная формулировка в пояснительной записке к объединению Ординского района — «в целях ускорения социально-экономического развития территорий и повышения уровня жизни населения». Слушания были назначены 30 апреля и прошли 13 мая. Дума будет состоять из 15 депутатов, избираемых по одномандатным округам.

Глава Ординского района Александр Мелёхин считает, что двухуровневая система МСУ себя изжила. Главная проблема заключается в том, что в бюджете поселений заложены будущие доходы, а налоги поступают только ближе к концу года. Поэтому, по его словам, первый и второй кварталы с точки зрения доходов — нулевые. Получается парадокс: в бюджете эти деньги есть, а кассовой наличности нет. При этом нужно содержать дороги, водопроводы, газопроводы, дома культуры, а когда заканчивается месяц, нужно заплатить заработную плату. В результате администрации района приходится придумывать, как помочь сельским поселениям исполнить их полномочия и закрыть долги. «Как можно качественно планировать, если к тебе завтра придёт глава поселения, а у нас их пять, и скажет: «Извините, с меня тут электрики деньги трясут и говорят, что, если я им завтра не заплачу, они нам свет отключат». Мы планировали отремонтировать дорогу, построить водопровод или что-то ещё, а они приходят и ломают все наши планы», — сетует Александр Мелёхин. «Поэтому все наши поселения двумя руками за то, чтобы в районе сделали один уровень власти. Для таких сельских районов, как Ординский, создание муниципального округа — это определённый выход», — добавляет глава района.

Все законопроекты будут рассмотрены на майском заседании Заксобрания.

Глава Уинского района Александр Зелёнкин сообщил, что территория выйдет с аналогичной инициативой ближе к июньской «пленарке». Сейчас в поселениях идут публичные слушания. На следующую неделю намечено заседание Земского собрания. К объединению местные власти подтолкнули, по его словам, «общие тенденции и понимание того, что поселения не в силах финансово исполнять все полномочия». Он привёл в пример программу по обеспечению жильём молодых семей. Очередь из жителей всех поселений — единая. Но некоторые поселения не могут участвовать в софинансировании, а это обязательное условие. И в результате заявители из тех поселений, где нет денег на соучастие, тормозят движение очереди для тех, в чьих поселениях средства есть. «Законодательно мы очередь сдвинуть не можем. И это только один из примеров», — говорит Зелёнкин.

Отметим, что возможность объединения сельских поселений в муниципальные округа — инициатива Пермского края. Об этом губернатор Максим Решетников заявил, выступая в Совете Федерации в октябре 2018 года. Одним из авторов поправок в ФЗ-131 был депутат Госдумы от Пермского края, первый заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко.