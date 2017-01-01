Округ да около В течение пяти лет почти все городские округа в Прикамье станут муниципальными

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В Пермском крае может начаться новая волна муниципальных преобразований. На прошлой неделе, 22 апреля, Совет Федерации одобрил законопроект о внесении изменений в ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Предполагается, что президент подпишет документ уже на этой неделе. В нём вводится понятие нового муниципального образования — муниципального округа, а также ужесточаются требования собственно к городским округам. Это значит, что, во-первых, ряд территорий, в том числе в Коми-Пермяцком округе, могут объединиться в муниципальные округа уже до конца года. Во-вторых, к 2025 году в Пермском крае останется только шесть городских округов из 26 существующих.

Объединительные тенденции в Прикамье добрались до сельских районов

Отсекли всё лишнее

Как пояснил «Новому компаньону» один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко, и городской, и муниципальный округа являются «одноуровневыми» муниципальными образованиями. Городской округ расположен на урбанизированных территориях, а муниципальный округ — на сельских и смешанных территориях (сельско-городских, но с преобладанием сельских). «Важно учитывать, что города — это самодостаточные административные единицы. Они могут и должны развиваться сами, на своих собственных ресурсах и инфраструктуре. Сельские же территории требуют дополнительных ресурсов и поддержки, нуждаются в бюджетных дотациях и льготах для своего населения. Поэтому для жителей муниципальных округов, как сельских жителей, будут сохранены все льготы», — подчеркнул Сапко.

В Министерстве территориального развития Пермского края пояснили, что муниципальный округ является аналогом городского округа, и система управления в этих муниципалитетах ничем не отличается. Однако муниципальный округ больше подходит для крупных по площади территорий, где населённые пункты находятся на значительном отдалении друг от друга. В свою очередь, городской округ является более компактной, урбанизированной территорией, центром которой выступает город или другой городской населённый пункт. При этом населённые пункты располагаются поблизости друг от друга.

Согласно законопроекту, городской округ должен соответствовать нескольким требованиям. Во-первых, в городском округе собственно в городах должно проживать не меньше двух третей всего населения городского округа. В переводе на язык цифр это значит, что отношение числа городского населения в округе к общей численности населения должно быть больше или равно 0,66. Во-вторых, в состав городского округа могут входить территории сельских населённых пунктов и территории, предназначенные для развития инфраструктуры округа. Но размер этих «территорий развития» не может в два и более раз превышать площадь городов и (или) иных городских населённых пунктов, входящих в состав округа. Таким образом, отношение совокупной площади сельских территорий к суммарной площади городских должно быть меньше двух. Игорь Сапко пояснил, что это требование позволит обеспечить перспективное градостроительное развитие городских округов. Например, для города, занимающего площадь 100 кв. км, данное правило будет означать, что под перспективную застройку и развитие отводится территория, отдаляющаяся от его границ в среднем по периметру на 3,7 км.

Третье требование касается плотности населения: на территории городского округа она должна в пять и более раз превышать среднюю плотность населения в Российской Федерации. То есть отношение плотности населения округа к плотности населения РФ должно быть больше либо равно пяти. По словам депутата Госдумы, этот критерий включили в законопроект между чтениями по предложению правительства РФ, чтобы не допустить преобразования городских округов с высокой плотностью населения в муниципальные округа.

Если городской округ не соответствует новому определению ГО по доле городского населения и (или) площади территории городского округа и одновременно с этим не подходит по плотности населения, его следует до 1 января 2025 года преобразовать в муниципальный округ, говорится в законопроекте. Если плотность населения достаточна, горожан в муниципалитете хватает, но при этом доля площади сельских поселений больше, чем нужно, переименовывать округ не надо.

«Новый компаньон» перевёл эти требования в формулы и на основе данных Пермьстата о численности населения Пермского края на 1 января 2019 года и данных Федеральной службы государственной статистики о площади муниципальных образований края в 2017 году провёл соответствующие расчёты (все данные были самостоятельно актуализированы в соответствии с прошедшими объединениями). В результате получилось, что по новому определению городского округа из 26 ГО, существующих сегодня в Пермском крае, городскими являются только шесть: Краснокамский, Чайковский, Пермь, Кудымкар, Кунгур и ЗАТО Звёздный. Всем остальным не хватает плотности населения. Таким образом, до 1 января 2025 года они должны быть переименованы в муниципальные округа.

На заседании Общественной палаты Пермского края 23 апреля заместитель министра территориального развития Светлана Усачёва пояснила, что смена статуса предполагает простое переименование законом Пермского края. Публичные слушания проводить не нужно. Достаточно инициативы местной гордумы. Впрочем, по данным «Нового компаньона», краевые власти пока не будут торопиться с переименованием, так как полномочия у муниципальных и городских округов одинаковые, а до 2025 года ещё много времени.

Интересно, что требования к созданию муниципального округа мягче, чем к объединению в городской округ. Для того чтобы объединиться в ГО, необходимо согласие всех поселений, а препятствием к интеграции в муниципальный округ становится несогласие двух и более поселений. То есть отрицательная позиция одного из поселений не считается.

Также поправками предусмотрена возможность объединения городских и муниципальных округов друг с другом.

В ожидании волны

Первыми попробовать себя в статусе муниципальных округов намерены территории Коми-Пермяцкого округа. По информации «Нового компаньона», уже в мае в поселениях стартуют публичные слушания. Предполагается, что объединения будут проходить в рамках существующих районов. Ранее, напомним, обсуждался вариант единого муниципального округа с центром в Кудымкаре.

Глава Юрлинского района Татьяна Моисеева подтвердила, что они зайдут в процесс объединения в рамках района, как только подпишут закон. «Можно будет объединиться и в этом году, если будет желание и возможность», — добавила чиновница.

Глава Ординского района Александр Мелёхин жалеет, что изменения в федеральный закон не приняли чуть раньше. В сентябре в районе должны пройти выборы в земское собрание, и на их проведение в бюджете района заложено больше 1 млн руб. «Если бы этот закон был принят немного раньше, то мы бы смогли в этом году провести публичные слушания. Представительные органы успели бы принять все решения и, как нам предписывает закон о выборах, за 90 дней назначить выборы в объединённую думу. Убили бы двух зайцев. Но внести изменения в бюджет уже не получится — сроки регламентированы, и их нарушать нельзя. Если мы осенью зайдём в процедуру преобразования, то в следующем сентябре нам нужно будет снова проводить выборы представительного органа, а это, на мой взгляд, не совсем эффективное расходование бюджетных средств. Поэтому, видимо, выйдем с инициативой уже в следующем году», — пояснил глава района.

Мелёхин считает, что двухуровневая система себя изжила. Главная проблема заключается в том, что в бюджете поселений заложены будущие доходы, а налоги поступают только ближе к концу года. Поэтому, по его словам, первый и второй кварталы с точки зрения доходов — нулевые. Получается парадокс: в бюджете эти деньги есть, а кассовой наличности нет. При этом нужно содержать дороги, водопроводы, газопроводы, дома культуры, а когда заканчивается месяц, нужно заплатить заработную плату. В результате администрации района приходится придумывать, как помочь сельским поселениям исполнить их полномочия и закрыть долги. «Как можно качественно планировать, если к тебе завтра придёт глава поселения, а у нас их пять, и скажет: «Извините, с меня тут электрики деньги трясут и говорят, что, если я им завтра не заплачу, они нам свет отключат». Мы планировали отремонтировать дорогу, построить водопровод или что-то ещё, а они приходят и ломают все наши планы», — сетует Александр Мелёхин. «Поэтому все наши поселения двумя руками за то, чтобы в районе сделали один уровень власти. Для таких сельских районов, как Ординский, создание муниципального округа — это определённый выход», — добавляет глава района.

Глава Куединского района Александр Горбунов тоже заявил о желании муниципалитета войти в этом году в процеду­ру объединения, но на сентябрь здесь намечены выборы в земское собрание. «Не получилось бы у нас двойной работы. Надо и выборы проводить, и над округом работать. Нужно что-то одно делать. Поэтому нам надо изучить, можем ли мы совместить выборы в земское собрание района и в думу муниципального округа. Надо посмотреть закон, проконсультироваться с юристами, обсудить с правительством края», — сказал глава Куединского района.

Предполагается, что в территориях, которые решатся на объединение, выборы представительных органов пройдут уже в октябре и до нового года там по­явится глава муниципального округа.