Один в поле воин Краевые власти и муниципалитеты пересматривают схемы формирования местных парламентов в пользу выборов по одномандатным округам

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Весной 2019 года краевой избирком приступит к перенарезке округов в 14 муниципальных образованиях: это 13 объединяемых территорий и Пермский район, который поправками в устав сокращает количество депутатских мест с 19 до 15. При выборе между одномандатными и многомандатными округами территории склоняются в пользу первых. Анализ «Нового компаньона» показал, что в тех районах, где превалируют многомандатные округа, представители оппозиции становятся депутатами чаще. Это связано с психологией и сложной системой голосования в многомандатных округах, которая путает избирателя. Самый яркий пример издержек многомандатной системы — Чайковский, где «Единой России» не удалось получить большинство мест в гордуме.

Нарезка округов, как известно, половина успеха на выборах

Фото: Константин Долгановский

Законодательное собрание Пермского края в четверг, 21 марта, рассмотрит и, скорее всего, примет восемь законов об образовании в регионе новых городских округов. В феврале парламент одобрил формирование ещё четырёх округов. Предполагается, что в апреле депутаты рассмотрят последний, 13-й закон о формировании Александровского городского округа (пока процесс застопорился — Яйвинское поселение выступило против). Таким образом, 13 вновь образованным территориям предстоит пройти через процедуру формирования округов. Плюс Пермский район, который уменьшает количество мест в думе с 19 до 15. Поправки в районный устав земское собрание одобрило в начале марта, сейчас территория ждёт согласования Минюста.

Напомним, что выбор в пользу многомандатных или одномандатных округов — прерогатива муниципалитетов. В зависимости от положений, которые они закрепляют в уставах, избирком проводит конкретную нарезку округов в соответствии с требованиями законодательства в специальных программах. Это сложная процедура, требующая соблюдения десятков законодательных требований. Но даже при этом ни для кого не секрет, что нарезка всегда во многом определяет шансы кандидатов на победу: в зависимости от выбранного избиркомом формата нарезок работа одних кандидатов может усложниться, а других, наоборот, упроститься.

Приоритет — одномандатным

Характерно, что большинство территорий отдают предпочтение одномандатным округам (именно они решают этот вопрос, указывая это в своих уставах и законах об объединении). Из 13 территорий, уже определившихся с округами, девять будут формировать парламенты по такому принципу.

Сочетать и те, и другие будет Ильинский район. Территория муниципалитета заселена неравномерно: есть крупные поселения, где возможно создание одномандатных округов, есть удалённые, где одномандатные округа сформировать нельзя, поскольку это нарушит нормы представительства. Сейчас в Ильинском из 18 депутатов 12 выбираются в одномандатных округах, шесть — в трёх двухмандатных. По итогам прошедших выборов здесь 11 мест — у «Единой России», одно — у ЛДПР, шесть — у самовыдвиженцев.

Практика показывает, что «Единая Россия» чаще всего проигрывает в многомандатных округах. Одномандатные округа — более управляемые для достижения оптимального результата

Исключительно многомандатные округа из вновь объединившихся муниципалитетов выбрали Верещагино, Нытва и Октябрьский. Октябрьский район, скорее всего, сохранит действующие пять трёхмандатных округов. Это та территория, где властям, несмотря на систему, удалось сохранить перевес «Единой России» (11 из 14 мест; одно — у КПРФ, два — у самовыдвиженцев).

Нытвенское земское собрание до этого формировалось по одномандатной системе. В законе об образовании городского округа количество депутатов увеличено до 20 (с 19) и предусмотрены многомандатные округа. Тем не менее у «Единой России» здесь меньше половины мест — восемь из 19. Ещё семь — у самовыдвиженцев, три — у КПРФ, один мандат не замещён. По уровню поддержки партии власти территория — в аутсайдерах.

Фото: Константин Долгановский

Верещагино сохраняет многомандатную систему. Территория формировала парламент посредством 13 двухмандатных округов. Из 23 замещённых мандатов 18 — у «Единой России», три — у КПРФ, один — у самовыдвиженцев.

Случайность как подарок оппозиции

Анализ соотношения результата партии власти и количества мандатов в округах показал, что одномандатные округа обеспечивают большую управляемость и большую поддержку «Единой России». На самовыдвиженцев они не влияют. Голоса оттягивают другие партии.

Наглядный пример — Чайковский. Глава территории Юрий Востриков заверил власти, что многомандатные округа позволят ему обеспечить нужный результат. Но допустил ряд просчётов. В результате во многом благодаря издержкам многомандатного волеизъявления, а также протестным настроениям жителей ЛДПР и КПРФ взяли большинство. Этого можно было бы избежать, если бы он отстаивал одномандатную систему. В Чайковском было так, что с одного трёхмандатного округа избирались сразу по три представителя оппозиции.

«Выбирая многомандатные округа, местные власти руководствуются тактическими соображениями, полагая, что при правильной нарезке им удастся закрыть их все, но по факту оказывается, что они просчитались», — говорит один из собеседников.

Кстати, по данным источников «Нового компаньона», экс-глава минтерразвития Роман Кокшаров пытался навязать многомандатную систему экс-главе Краснокамска Виктору Соколову. Однако Соколов с крайизбиркомом смогли отстоять позицию, которая заключается в том, что этого делать не надо.

Путаница

По мнению экспертов, проигрыш кандидатов от партии власти в многомандатных округах связан с несколькими моментами.

Во-первых, с законодательно установленной особенностью голосования. Если в территории есть хотя бы один одномандатный округ, избиратель в многомандатном округе в этой же территории может поставить только одну галочку, даже если надо выбрать здесь трёх депутатов. Если минимум — это двухмандатный округ, то две галочки. И так далее. Это продиктовано требованием равенства голосов в муниципалитете. Жители всех округов вне зависимости от числа мандатов имеют одинаковое количество голосов.

Соответственно, если избиратели запутались и поставили одну галочку там, где надо было поставить две, или две там, где нужна одна, бюллетень признаётся недействительным. Так «официальные» ставленники теряют свои голоса.

Во-вторых, на местах люди голосуют за личность. Партийная принадлежность чаще всего вторична. В многомандатных округах она теряется совсем. Партиям нужно больше работать, объяснять, что «вы голосуете за наш список». Но при этом законодательство не позволяет кандидату агитировать за своих соратников: нельзя выпускать совместные агитационные материалы. Возникает элементарная путаница. В одномандатных округах личность сохраняется. «Люди ориентированы на одного человека. Так устроен мозг человека, он выбирает персоналию. Всё остальное — элемент случайности», — считает политтехнолог Сергей Иванов.

В-третьих, оппозиционные кандидаты могут «запрыгнуть на подножку уходящего поезда», набрав минимальное количество голосов. Условно, если в трёхмандатном округе баллотируются Иванов, Петров, Сидоров, то Сидоров может пройти в парламент, получив даже один голос из 100, из которых 70 — у Иванова, 29 — у Петрова. «Есть, допустим, референтная фигура, которая набирает свой необходимый максимум. Оставшиеся мандаты попадают в совершенно разные руки. Фаворит определился, он свой потолок выбрал, ему достаточно 50% голосов. Все, кто идёт следом, могут победить с незначительным перевесом», — говорит политтехнолог.

Плюс к этому система «один округ — один депутат» гарантирует обязательное представительство того или иного поселения. Условные Яйва или Полазна точно получат какое-то количество мест в парламенте. «Своих» депутатов, которых они всегда смогут призвать к ответу. Эта система проще не только с точки зрения волеизъявления, но и с позиции дальнейшей коммуникации.

Так или иначе, в многомандатных округах выше элемент случайности. И всё это усугубляется тем фактом, что рейтинги «Единой России» на фоне серии непопулярных решений на федеральном уровне и общего снижения уровня жизни падают. Голоса оттягивают популисты, обещающие всё, вплоть до увеличения пенсий и снижения цен на бензин. «Если фаворит от «Единой России», который должен бы тянуть за собой более слабых игроков, проигрывает, то он перечёркивает возможности для своих коллег по партии. Как в лёгкой атлетике, когда на длинной дистанции всегда есть человек, который задаёт темп. Если лидер сильный, он за собой ведёт свою команду. Два-три места в многомандатных округах они получают. Если лидер слабый, он обрушивает не только себя, но и всех членов команды. И сразу увеличивается в процентном соотношении количество голосов у оппозиционных сил, — считает Сергей Иванов. — Многомандатные округа — это всегда рулетка».

Зона риска

В Избирательной комиссии Пермского края говорят, что к нарезке округов пока не приступали. «Мы делаем нарезку, ориентируясь исключительно на удобство избирателей, доступность для них депутатов и соблюдение формальных требований закона: примерное равенство округов по численности избирателей, единая территория и отсутствие пересекающихся границ с другими округами», — заявили в избиркоме.

Однако эксперты отмечают, что правильно нарезанная схема округов зачастую даёт чуть ли не половину победы «официального» кандидата или, наоборот, гарантирует проигрыш, допустим, судимого оппозиционера.

По мнению собеседников, непростые кампании в этом году ждут Пермский район, Добрянку, Осу, Верещагино, Александровск, а также, возможно, Чусовой и Чердынь. ЛДПР и КПРФ на февральском заседании заксобрания продемонстрировали, что им интересно Верещагино. В четверг, 21 марта, они выразят заинтересованность в участии в кампании в Добрянке. С высокой долей вероятности они выдвинут своих кандидатов в этих муниципалитетах. Или, как это было в Чайковском, «подхватят» недовольных из числа местных.

Верещагино при этом идёт в многомандатные округа. Формат округов и количество мандатов в каждом из них определят комиссии. Пока это уравнение с неизвестными. Источник «Нового компаньона» говорит, что Зюкайку, которая высказалась против объединения, в любом случае необходимо разбить на несколько округов или применить в территории «лепестковую» нарезку. Как в этой ситуации поступят комиссии — неизвестно: укрупнят, объединив с соседними поселениями, или, наоборот, раздробят подобные протестные территории.

Многомандатные округа в любом случае дают оппозиции больше шансов. Главы, настаивающие на такой системе, сильно рискуют.