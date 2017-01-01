Небоскрёб-гостиница около эспланады будет работать под брендом Radisson Её построят в 2022—2023 году

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Вид на гостиницу со стороны перекрёстка ул. Окулова и ул. Попова Фото: презентация Twelve Architects

Агентство инвестиционного развития (АИР) и ООО «Проспект Пермь» 16 мая подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта «Многофункциональный центр с гостиницей в границах ул. Монастырская — Попова — Петропавловская — Осинская» (рядом с эспланадой на месте бывшей кондитерской фабрики. — Прим.). Общий объём инвестиций составит 8,6 млрд руб.

Комплекс включает в себя торговые площади, конгресс-холл, кинотеатр, сети питания, гостиницу и паркинг на 1,2 тыс. машино-мест.

По словам учредителя «Проспекта Пермь» Александра Петрова, пятизвёздочная гостиница, которая разместится в самом высоком 87-метровом здании комплекса, будет работать под брендом Radisson. Рассчитана она будет минимум на 150 номеров.

Александр Петров, учредитель ООО «Проспект Пермь»:

— Первый этап, который включает строительство детского центра, кинотеатра, ресторанов, торговых площадей и парковку на 530 машин, планируем закончить в 2021 году. Гостиницу в планах построить в 2023 году, но мы постараемся возвести её раньше, в 2022 году. Конгресс-центр, рестораны, торговые площади, паркинг на 670 машин в рамках третьего этапа предполагается построить в 2023 году.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что проект подразумевает «соединить в режиме «сухие ноги» (подземным переходом) два квартала из трёх от эспланады за ул. Монастырской и в перспективе – к набережной».

«Таким образом мы обеспечим в этом квартале транспортную и пешеходную доступность для пермяков. Из экономических параметров проекта для нас самое важное — это создание 2,3 тыс. рабочих мест», — добавил Максим Решетников.

Напомним, екатеринбургская компания ГК «Проспект» (владелец участка) ещё осенью 2017 года предложила краевым властям проект строительства многофункционального комплекса. Весь комплекс будет состоять из зданий разной высоты — от 13 до 40 м. Высшей точкой будет отель международного бренда высотой 87 м на пересечении ул. Монастырской и Попова. Общая площадь осваиваемой площадки — 31 тыс. кв. м, площадь зданий — 150 тыс. кв. м. Комплекс проектирует английское архитектурное бюро Twelve Architects.

В марте этого года ООО «Проспект Пермь» обратилось в городскую комиссию по землепользованию и застройке с просьбой повысить высотность для участков, где предполагается строительство.

Дело в том, что в настоящее время на эту территорию наложены ограничения по высоте в 20 м и 70 м, что юридически не позволяет выходить на стройплощадку. Заявитель попросил повысить высотность для двух участков — до 45 м и 95 м соответственно.



На заседании комиссии дискуссия возникла на предмет начала отсчёта высотности. Загвоздка в том, что вся территория будущей застройки не ровная, а находится под наклоном с перепадом высот. Так, ул. Окулова находится выше ул. Петропавловской на 12 м.



Представитель заявителя тогда сообщил, что за «нулевую» отметку взята ул. Петропавловская. Члены комиссии парировали: вы уверены, что сможете «вписать» высотность гостиницы с учётом перепада высот? Заявитель уверял, что «впишется». Тем не менее вопрос остался открытым.

Итогом обсуждения стало направление вопроса на публичные слушания. Если все процедуры по снятию ограничений пройдут без задержек, то непосредственные работы на участках могут начаться летом этого года.