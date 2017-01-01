Для строительства МФЦ с гостиницей в центре Перми просят повысить высотность

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Вид на комплекс с улицы Попова

Компания ООО «Проспект Пермь» (входит в ГК «Проспект») обратилась в городскую комиссию по землепользованию и застройке с просьбой повысить высотность для участков на территории между ул. Монастырской, Попова, Петропавловской и Осинской.

Напомним, на этой территории бывшей кондитерской фабрики рядом с городской эспланадой к 2023 году должен появиться многофункциональный центр с кинотеатром, торговыми залами, конференц-холлами и 5-звёздочной гостиницей.

Предполагается, что здания комплекса будут разновысотными. Например, корпус с кинотеатром — 38 м, гостиница — высотой 87 м. Но в настоящее время на эту территорию наложены ограничения в 20 м и 70 м, что юридически не позволяет выходить на стройплощадку. Заявитель попросил повысить высотность для двух участков — до 45 м и 95 м соответственно.



Дискуссия возникла на предмет начала отсчёта высотности. Загвоздка в том, что вся территория будущей застройки не ровная, а находится под наклоном с перепадом высот. Так, ул.Окулова находится выше ул. Петропавловской на 12 м.



Представитель заявителя сообщил, что за «нулевую» отметку взята ул. Петропавловская. Члены комиссии парировали: вы уверены, что сможете «вписать» высотность гостиницы с учётом перепада высот? Заявитель уверял, что «впишется». Тем не менее вопрос остался открытым.



Итогом обсуждения стало направление вопроса на публичные слушания, в рамках которых инвестор обещал предоставить подробности расчётов.



Напомним, екатеринбургская компания ГК «Проспект» (владелец участка) ещё осенью 2017 года предложила краевым властям проект строительства многофункционального комплекса. Весь комплекс будет состоять из зданий разной высоты — от 13 до 40 м. Высшей точкой будет отель международного бренда высотой 87 м на пересечении ул. Монастырской и Попова. Общая площадь осваиваемой площадки — 31 тыс. кв. м, площадь зданий — 150 тыс. кв. м. Комплекс проектирует английское архитектурное бюро Twelve Architects. Компания планирует «выйти на площадку» летом этого года.